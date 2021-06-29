MasterChef menüsünden: İtalyanların meşhur garnitürü Polenta tarifi

Yeni sezonu başlayan yemek yarışması MasterChef 2021'de lezzetli tarifler ekranlara geliyor. Bir İtalyan garnitürü olan Polenta tarifi, son bölümün gözde oldu. İşte Polenta tarifi ve malzemeleri...

MasterChef yarışmasında eleme heyecanı devam ederken, yarışmacı adaylarının tarifleri de merak ediliyor.

Polenta, mısır irmiği, kaynar su ve tuzdan oluşan et ve balık yemekleri yanına eşlik eden sevilen bir garnitürdür. Buğday unu ve benzeri tahılları içermediği için glütensiz beslenmek isteyenler için sevilen bir mezedir.

Avrupa mutfağının sevilen garnitürlerinden biri olan Polenta, et ve balık yemeklerinin yanında tüketiliyor.

Peki, Polenta nasıl yapılır? Polenta tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Polenta tarifi püf noktası nedir? İşte tüm merak edilenler ve Polenta tarifi..

POLENTA TARİFİ MALZEMELERİ

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

POLENTA NASIL YAPILIR?

Polentayı pişireceğiniz tencereye su, zerdeçal ve tuzu koyun ve kaynatın. Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin, yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kısın ve arada karıştırarak 25 dakika pişirin.

Karışıma rendelenmiş peynir ve tereyağını ekleyip, arada karıştırarak beş dakika daha ocakta tutun.

Tabanı ve kenarlarını yağlı kağıtla kapladığınız kare veya dikdörtgen bir servis tabağına polentayı dökün ve tabana yayılmasını sağlayın.

Karışım katılaşana kadar 15 dakika civarında bekledikten sonra, dilimler halinde keserek servis yapın.