MasterChef menüsünden: Lezzetiyle büyüleyen su böreği tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan su böreği tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki su böreği nasıl yapılır? İşte su böreği tarifi ve malzemeleri..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 28. bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, su böreği yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise su böreği tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler su böreği nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Türk mutfağında bir tepsi böreği çeşidi olan su böreği, haşlanmış yufka katmanları arasına kıyma veya beyaz peynir harcı serpiştirilip en üstü yumurtalanmış bir şekilde fırınlanarak yapılıyor.

Peki, su böreği nasıl yapılır? Su böreği tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 4 Ağustos MasterChef 2021 su böreği tarifi ve malzemeleri...

SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

5 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir tam su bardağından biraz daha az su

200 gram tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Haşlamak için:

1,5 litre sıcak su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hamurları ve fırın tepsisini yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

İç harcı için:

600 gram beyaz peynir

1 demet maydanoz

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Unu oval bir karıştırma kabına eleyerek alın. Tuzu ekleyin. Unun ortasını elinizle havuz gibi açın. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirin.

Hamurun toparlanması için azar azar 2/3 su bardağı suyu ekleyin. Yavaş yavaş toparlanan hamuru, mutfak tezgahınızın üzerine alın. Avuç içinizle bastırarak sertleşip iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın. Mutfak tezgahınızın üzerini unlayın. Hamur bezelerinin iki tanesini kullanacağınız fırın tepsisinin boyutundan biraz daha büyük olacak şekilde oklava yardımıyla incecik açın.

Kalan sekiz adet hamur bezesini, fırın tepsinizin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak açtığınız diğer iki adet hamur parçasına oranla biraz daha kalın olacak şekilde oklavayla açın.

Açtığınız hamurları haşlamak için; derin bir tencereye sıcak su, tuz ve zeytinyağını aktarın.

Kaynayan suya açtığınız hamurları birer birer ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için yavaşça çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın.

Böreğin iç harcı için; maydanozu incecik kıyın. Beyaz peyniri sertliğine göre rendeleyin ya da bir çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış maydanozla birlikte harmanlayın.

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Fırın tepsinizden daha büyük bir şekilde açtığınız hamur parçalarının bir tanesini tepsinin tabanına yayın. Üzerini 1 çay bardağı zeytinyağının bir kısmı ile yağlayın.

Hazırladığınız peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Fırın tepsinizin boyutuyla doğru orantılı bir şekilde açtığınız 8 adet hamur parçasını aralarını yağlayıp peynirli iç harç koyarak bu şekilde üst üste dizin. En altta kalan hamur parçasının fazla kısımlarını içe doğru katlayın.

Fırın tepsinizin boyutundan daha büyük bir şekilde açtığınız bir diğer haşlanmış hamur parçasını tepsinin en üst kısmına yerleştirin. Dışarıda kalan kısımlarını elinizle tepsinin tabanına doğru ittirin. Üzerini kalan zeytinyağı ile yağlayın.

Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin. Oda ısısında içini çekmesi için 10-15 dakika kadar beklettiğiniz böreği dilimledikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTASI

Hamurların parçalanmaması için çok fazla karıştırmadan yeteri kadar haşlamaya özen gösterin.

Oklava ile açıp haşladığınız hamurlar fırında da pişmeye devam edeceğinden kabarık ve kat kat ayrılan bir börek hazırlamış olacaksınız.

Böreğin aromasının yoğun olması için 1 çay bardağı zeytinyağı yerine aynı oranda eritilmiş tereyağı ile hamur katlarını yağlayabilirsiniz.