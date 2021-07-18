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- MasterChef menüsünden: Muğla mutfağının meşhur lezzeti çökertme kebabı tarifi
MasterChef menüsünden: Muğla mutfağının meşhur lezzeti çökertme kebabı tarifi
MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümde yapılan çökertme kebabı tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri..
- Haber Merkezi
- 18.07.2021 - 09:37
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde yapılan çökertme kebabı tarifi merak ediliyor.
Çökertme kebabı nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Çökertme kebabı, hemen hemen herkesin büyük bir keyifle tükettiği, et ve patates kızartmasının müthiş uyumundan oluşuyor.
Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 17 Temmuz MasterChef 2021 çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri...
ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ
Eti için:
- 300 gram dana kontrfile
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Et marinasyonu için:
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1/2 su bardağı süt
- 1 su bardağı soda
- 1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için)
Kibrit patates için:
- 2 adet orta boy patates
- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)
Domates sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 adet rendelenmiş domates
Servisi için:
- 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ
- Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin.
- Et marinasyonu için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
- Soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin ve bol suda durulayıp üzerlerini kurulayın.
- Bir tencerede kızdırdığınız derin yağda kızartın ve kâğıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.
- Etleri kızartmak için döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın.
- Tereyağını ekleyin ve marine olan etleri yüksek ateşte pişirin.
- Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi ekleyip ocaktan alın.
- Domates sosu hazırlamak için tereyağını küçük bir tavada kızdırın.
- Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.
- Servis tabaklarına sırasıyla kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra servis yapın. Afiyet olsun.