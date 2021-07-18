MasterChef menüsünden: Muğla mutfağının meşhur lezzeti çökertme kebabı tarifi

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümde yapılan çökertme kebabı tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri..

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde yapılan çökertme kebabı tarifi merak ediliyor.

Çökertme kebabı nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Çökertme kebabı, hemen hemen herkesin büyük bir keyifle tükettiği, et ve patates kızartmasının müthiş uyumundan oluşuyor.

Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 17 Temmuz MasterChef 2021 çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri...

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

1 adet rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı soda

1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet rendelenmiş domates

Servisi için:

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ