MasterChef menüsünden: Nefis kokulu Basmati pilav tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan basmati pilavı tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki basmati pilavı nasıl yapılır? İşte su tarifi ve malzemeleri..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 30. bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, basmati pirincinden en iyi pilavı yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise bu pilavın tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler basmati pirinç pilavı nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Genetik olarak kendine has tadı ve kokusu olan Basmati pirinci, tane tane olması özelliği ile biliniyor.

Peki, basmati pilavı nasıl yapılır? Basmati pilav tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 5 Ağustos MasterChef 2021 basmati pirinç pilavı tarifi ve malzemeleri...

BASMATİ PİLAV MALZEMELERİ

1 su bardağı dolusu basmati pirinç

2 su bardağı dolusu kaynar su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

BASMATİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Basmati pilavı hazırlığımıza ilk olarak 1 su bardağı basmati pirincini uygun bir kabın içene alarak üzerine ılık su ekleyerek yarım saat kadar bekleterek başlayalım.

Ardından verilen sürenin sonunda ıslatılan pirincin ıslama suyunu döktükten sonra bol suda birkaç su yıkayarak suyunu süzdürmek için süzgecin içine alarak pirinçleri hazır hale getirelim.

Bu arada da 2 su bardağı kaynar suyumuzu hazır hale getirelim. Tüm hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra pilav tenceremizi ocağa alarak içine 1 çorba kaşığı tereyağı ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ederek yağın eriyerek ısınmasını sağlayalım.

Daha sonra ısınan yağın üzerine önceden yıkayarak süzdürdüğümüz basmati pirinçleri ilave edim ve bir tahta kaşık yardımıyla kısık ateşte yaklaşık olarak 4-5 dakika kadar pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavuralım.

Ardından kavrulmakta olan pirinçlerin üzerine 2 su bardağı dolusu kaynar su ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırarak ocağımızı yüksek ısıya getirerek pilavımızı 1-2 dakika kadar kaynatalım. 1-2 dakika yüksek ateşte kaynayan pilavımızın üzerine kapağını kapatarak ocağımızı kısık ateşe getirerek saatimize bakalım ve tam olarak 14 dakika sonra ocağımızın altını kapatalım.

Pilavımızın kapağını açmadan yaklaşık olarak 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra tencerenin kapağını açarak pilavımızı karıştırarak alt üst ederek sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun...