MasterChef menüsünden pide tarifleri: Bıçak arası, Kır, Cantik, Tahinli...

8 Kasım Pazartesi akşamı MasterChef menüsünde yöresel pide tarifleri yer aldı. Bursa, Bafra, Trabzon, Kayseri, Kastamonu ve Konya yörelerinden meşhur tarifler yapılıyor. İşte en meşhur 6 pide tarifi..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, yöresel pide tarifleri için yarışıyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise fideo tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, damak zevklerine göre pide tariflerini araştırıyor.

Bursa’nın tahinli pidesi ve cantik pidesi, Bafra’nın kapalı pidesi, Trabzon yağlısı pidesi, Kayseri cıvıklı pidesi, Konya bıçak arası, Kastamonu kır pidesi en bilinenleri arasında.. Peki evde kolay pide nasıl yapılır? İşte farklı pide tarifleri ve malzemeleri...

BAFRA - KAPALI KIYMALI PİDE TARİFİ

Hamuru İçin:

3 su bardağı un(300 gram)

1 su bardağı su(200 mililitre)

1 silme çay kaşığı instant maya(4 gram)

1 silme çay kaşığı tuz(5 gram)

İç Harcı İçin:

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

4 yemek kaşığı tereyağı

Hamur için un, su ve mayayı birleşene kadar karıştırıp tezgahın üzerinde ya da derin bir kapta 5 dakika yoğurun.

Tuzu da ekleyip hamur pürüzsüz ve yumuşak bir hal alana kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru hafifçe unladığınız bir kaba alın ve hamuru da unlayıp üzerini örtün. Hamuru mayalanması için 1- 1.5 saat kadar dinlendirin.

Hamur mayalanırken bir tavada kıymayı, tuz ekleyerek kavurun. Kıyma suyunu çekip kahverengi bir hala alınca ocaktan alın.

Kavrulan kıymaya karabiber ve ufak küpler halinde doğradığınız soğanı ekleyip soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın, havasını bastırarak çıkartın, dört eşit parçaya bölün.

Dıştan içe doğru katlayıp yuvarlayın ve üzerini unladıktan sonra örtüp 45 dakika tezgahta dinlendirin.

Dinlenen hamurları merdane yardımı ile hafifçe unladıktan sonra uzun şekilde açın. Elinizle de arada çekip uzatın ve havalandırarak fazla undan kurtulun.

Açtığınız hamurun ortasına kenarlardan boşluk kalacak şekilde 4 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan koyun.

Hamurun kenarlarını yukarıda birleştirip çimdikleyerek sıkıca kapatın. Pideyi kenarlardan çekip dilediğiniz boyuta uzatın. Fırını 230 derecede fanlı olarak ısıtın.

Pideleri yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye ikişer ikişer yerleştirin ve fırının alttan bir üstteki gözünde 12 dakika pişirin.

Kızaran pideleri çıkar çıkmaz tepsiden başka bir yere alın ve sıcağı sıcağına her yerine tereyağı sürün.

BURSA CANTİK PİDE TARİFİ

1 su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya

1 yumurta beyazı (Sarısı üstüne)

7-8 su bardağı un

Üzerindeki harç için :

300-400 gr kıyma

2-3 adet yeşil biber

1-2 adet kırmızı biber

1 büyük soğan

2-3 dış sarımsak

2 büyük kabuğu soyulmuş domates

1 tutam maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber, toz biber, kekik

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Öncelikle harcımızı hazırlayalım.

Karıştırma kabının içine kıymayı koyup kalan malzemeleri rondodan geçirip üzerine ekliyoruz. Baharatı da ilave ettikten sonra harcımız hazır demektir.

Ilık süt ılık su, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırıp 5dk bekletin.

Sonra sıvı malzemeleri ekleyip karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ekleyip en az 5 dk yoğurun.

Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edilecek. Sonra üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin hamur iki katına çıkınca iki yoğurup maya kokusunu çıkarın.

Elinizi hafif yağlayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye dizin.

Hamurların ortasını bastırarak inceltin, kenarları yüksek kalacak şekilde ayarlayın.

Hazırladığımız harçtan pidelerin ortasına bolca koyup yayın.

10-15 dk tepside dinlendirip yumurta sarısını sürdükten sonra 190° inceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

BURSA TAHİNLİ PİDE TARİFİ

3 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 adet yumurta

1 adet yaş maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı tahin

1 yemek kaşığı pekmez

Bir kabın içine 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, süt, tuz, sıvı yağ ve mayayı alıp karıştırın. Bu karışıma unu azar azar ilave ederek kıvam almasını sağlayın.

Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakın.

Mayalandıktan sonra hamurdan avuç büyüklüğünde parçalar koparıp merdane yardımıyla yuvarlak bir biçimde açın.

Kenarlarını kıvırarak şekil verin, tabanının ince olmasına özen gösterin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine alın.

Bir kabın içinde tahin, pekmez, 1 su bardağı şeker ve yarım su bardağı su ekleyip karıştırın. Hazırladığınız hamurun ortasına dökün.

Kenarlarına yumurta sarısı sürün, 180 derecelik fırında her yeri pişene kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Çıkarıp afiyetle tüketin.

TRABZON YAĞLI PİDE TARİFİ

Hamuru için:

1 paket kuru maya

4 su bardağı un

Tuz

Aldığı kadar ılık su

İç harcı için:

150 gram kolot veya tel peyniri

150 gram kaşar peyniri rendesi veya beyaz peynir

150 gram tereyağı

Yarım su bardağı su

2 adet yumurta

Hamur için; Bir kabın içerisine maya, un ve suyu ekleyerek karıştırın.

Hamur kıvam almaya başladığında tuz ekleyin ve pürüzsüz kıvam elde edene kadar hamuru yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örterek mayalanması için 30 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamurları iki eşit parçaya ayırın ve unlanmış tezgahta elinizle açın.

İç harcın dışarı akmaması için, hamurun kenarlarını içe doğru kıvırın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve açtığınız hamurları arada boşluk olacak şekilde tepsiye yerleştirin.

İç harç için; iki farklı peynir seçin ve bunları bir kapta karıştırın. Peynirlerin üzerine yarım bardak su ekleyin ve tekrar karıştırın.

Hazırladığınız iç harcı, hamurların ortasına ekleyin ve eşit bir şekilde yayın.

Peynirli karışımın üzerine küçük tereyağı parçaları ekleyin. Yumurta sarılarını pidenin kenar kısımlarına fırça yardımıyla sürün.

Önceden ısıtılmış 220 dereceli fırında, pideleri 10 dakika kadar pişirin. Pideleri fırından çıkarmadan 30 saniye önce, üstlerine bir adet yumurta kırın.

Trabzon yağlı pidesini, sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

KASTAMONUR KIR PİDESİ TARİFİ

Malzemeler:

5, 5 su bardağı un

1 paket instant maya

1. 5 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı tuz

Harcı için:

300 gr kıyma

3 adet domates

1 büyük soğan

1 sivri biber

10 dal maydanoz

tuz, pulbiber, kekik, karabiber

Öncelikle mayanın içerisine sıvıları ekleyerek aktive olmasını sağlayın ve birkaç dakika sonra üzerine unu yavaşça ekleyerek cıvık bir hamur elde edin. Yoğurma aşamasında tuzu ilave edip 8-10 dakika kadar yoğurun, iyi yoğurulan hamur sonrasında elinize yapışmayacaktır.

Hamuru mayalanması için dinlendirin ve dinlendikten sonra bezelere ayırın. Bu şekilde de mayalanmasını beklerken, iç harcı hazırlayın.

Tavanızın içerisine yağ ve soğanı alıp, biberi ekledikten sonra kavurun ve kıymayı da son olarak ekleyin. Domates ve maydanozu ilave edip bir süre sonra ocaktan alın. Çok pişirmemeye özen gösterin, aksi halde hamurun içerisinde de pişeceği için, kuru olacaktır. Sulu kalması için renginin dönmesi yeterli olacaktır.

Mayası gelmiş olan hamurları uzun ince şekilde açın ve bir kaşık hazırladığınız harçtan ilave edip kenaralarından kıvırarak kapatın.

Yağlı tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

KONYA BIÇAK ARASI PİDE TARİFİ

Hamuru için;

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

1 buçuk su bardağından az su

Üzeri için ;

Yarım kilo kuşbaşı et

2 domates

1 tane biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 kaşık sıvı yağ

Öncelikle hamurumuzu yapıp mayalanmaya bırakalım.

O mayalanırken bir yandan üstünün harcını hazırlayalım. Kuşbaşı etleri çok küçük doğrayalım sonra domatesi biberi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım, baharatımızı katıp karıştıralım.

Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler haline ayıralım.

Sonra hamuru ince uzun bu şekilde açıp üstüne harç sürüp yağlı kağıtlı fırın tepsimize dizelim ve 200 derecede pişirelim, sonra sunuma hazır.