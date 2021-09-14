MasterChef menüsünden: Pilavın en güzel hali mantarlı kaşarlı pilav tarifi

MasterChef'in bu akşamki konsepti pilavlar olurken, izleyiciler ise yapılan pilavların tarifini araştırıyor. Peki, "Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?" İşte detaylar...

MasterChef yarışması bu akşam ekrana gelen bölümle yine kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, konsept ise pilavlar oldu.

Şefler yarışmacılardan birkaç farklı pilav tarifi isterken, mavi ve kırmızı takım ise elemeye kalmamak için en iyi tabakları çıkarmaya çalışıyor.

Yarışmayı takip edenler yapılan yemekleri araştırırken, "Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte ayrıntılar...

MANTARLI KAŞARLI PİLAV NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı mantar

1 su bardağı kaşar peyniri

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Mantarları ince ince doğrayın ve tavaya koyun.

Ardından 1 kaşık yağ ekleyerek, soteleyin.

Pilav tenceresine pirinç, yağ ve tuzu koyarak kavurun.

Suyunu ekleyip, pişmeye bırakın.

Suyunu çekmeye yakın ocaktan alıp, içine mantarı ekleyin ve karıştırın.