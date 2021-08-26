MasterChef menüsünden: Püf noktalarıyla Adana kebap

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan adana kebap tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki adana usulü kebap nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla adana tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Masterclass'ın ardından adana kebap tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise adana kebap tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Adana nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Türk mutfağının gözde lezzetlerinden birisi olan Adana kebap için bazı püf noktalar da var.

Peki, adana kebap nasıl yapılır? Adana tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 26 Ağustos MasterChef 2021 adana kebap tarifi ve malzemeleri...

ADANA KEBAP MALZEMELERİ

350 gram dana kıyma

300 gram kuzu kıyma

1-2 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yarım demet maydanoz

EVDE ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Soğanları küp küp doğrayın. Suyunu süzerek derin bir kaba alın. Sarımsakları ezerek soğanlarla karıştırın.

Kuzu kıymayı ve dana kıymayı karıştırarak soğan ve sarımsak karışımı ile harmanlayın. Pul biber, karabiber ve acı biber salçasını karışıma yedirin. Sıvıyağı ekleyin. Maydanozları ince ince doğrayın ve karışıma ekleyin.

Harcı dolapta 2-3 saat dinlendirin. Fırının ızgara telini kasaptan alabileceğiniz kuyruk yağı ile yağlayın, yoksa tereyağı ile yağlayabilirsiniz.

Fırını 200 derecede fansız programda ısıtın. Yassı şişlere eti yayarak dizin. Izgara telinin üzerine dizin. 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Adana kebabının püf noktası et seçimini doğru yapmaktır. Sadece kuzu eti, kuzu kuyruk yağı, pul biber ve tuz ile yapılır.

Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran en belirgin özellik kullanılan ettir. Genellikle kuzu eti tercih edilir.

Adana kebap servisi, tamamlayıcı unsurlar olan yeşillik, sumaklı soğan salatası ve salatayla yapılır.

Eğer adana kebabı pişirdiğiniz kömür yeni yanmış ve çok yüksek bir yanma sıcaklığına sahip olursa üzerindeki kebabı da bozar. Ayrıca adana kebabı pişirirken yağlarının damlamasından dolayı da ateş harlama yapar ve üzerindeki etleri yakar. Bu yüzden mangalda adana kebabı yaparken dinlenmiş ateş ile ve sık sık çevirip yerini sağa sola kaydırarak yapmak gerekmektedir.