Masterchef menüsünden: Sakarya usulü dımbıl çorbası tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki menüsünde Sakarya mutfağından dımbıl çorbası yer aldı. Peki dımbıl çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte leziz bir çorba tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Sakarya'ya geldi. Sakarya'nın meşhur lezzetleri için kollar sıvandı ve en merak edilen tarif ise dımbıl çorbası oldu.

Mayasız hamur ve su ile hazırlanan dımbıl çorbası, kentin yöresel yemekleri arasında ön plana çıkan başlangıçlarından biri. Oldukça hafif olmasıyla kendini sevdiren çorba, aynı zamanda çoğu zaman ana yemek olarak da tüketiliyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise dımbıl çorbası tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Dımbıl çorbası nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, dımbıl çorbası nasıl yapılır? Dımbıl çorbası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifi ve malzemeleri...

DIMBIL ÇORBASI MALZEMELERİ

1 küçük kase un

1 tatlı kaşığı tuz

6 bardak su

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

2 tatlı kaşığı kırmızıbiber

DIMBIL ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Un ve yarım su su bardağı su, tuz hamur çok katı olacak şekilde yoğrulur. Hamur bıçak sırtı kalınlığında açılır. Küçük küçük kopartılıp unu tepsiye atılır.

Ocağın üstünde tencereye 6 bardak su içine tuz atılarak kaynatılır. Hamurlar içine atılır, kaynatılır. Ayrı bir yerde yağ, soğan kavrulur. Bir bardak haşlanmış karagöz fasulye ilave edilir. İçine kırmızı toz biber ve nane konur.

Kaynayan çorbanın üzerine dökülür. Afiyet olsun!