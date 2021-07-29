MasterChef menüsünden: Şifa dolu balık çorbası tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan balık çorbası tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki balık çorbası nasıl yapılır? İşte balık çorbası tarifi ve malzemeleri..

Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen 24. bölümünde yapılan balık çorbası tarifi merak ediliyor.

Balık çorbası nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Balık çorbası, vitamin değerleriyle şifa deposu çorbalar arasında yer alıyor.

Peki, balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 29 Temmuz MasterChef 2021 balık çorbası tarifi ve malzemeleri...

BALIK ÇORBASI MALZEMELERİ

250 gr haşlanmış balık

6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml)

1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)

2 diş sarımsak

1 küçük kereviz

1 küçük havuç

1 küçük patates

tuz, karabiber

4 çorba kaşığı zeytinyağ

1-2 limon suyu

Terbiyesi:

2 çay bardağı süt veya 200 ml krema

2 yumurta sarısı

1 silme çorba kaşığı un

Üzerine:

Kıyılmış maydanoz

BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Balığı temizleyip yıkayın ve tencereye alın. 6 bardak su, tuz ve soyulmuş bir bütün soğanı ilave edip orta ateşte 20 dakika üstü açık olarak haşlayın. Balığı kevgirle bir tabağa alın. Kılçıklarını ayıklayıp etlerini tel tel ayırın.

Maydanozu kıyın.

Balığı haşladığınız suyu süzüp bir tencereye alın.

Patates, havuç, kereviz ve kalan soğanı soyup küp küp doğrayın ve balık suyuna ekleyin. Sebzeler yumuşayınca unu biraz su ile sulandırıp tencereye ekleyin ve karıştırarak pişirin. Gerekirse sıcak su ilave edebilirsiniz.

Tel tel ayrılmış balık etlerini ve kıyılmış maydanozu ekleyip hafif koyulaşıncaya kadar pişirin.

Çorba suyundan 1 bardak kadar alıp yumurta sarılarını ekleyin ve iyice çırpın. Karışımı çorbaya azar azar ilave ederek karıştırın.

Zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi karıştırıp çorbanın üzerine gezdirerek dökün ve sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.