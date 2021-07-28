MasterChef menüsünden: Tane tane dökülen irmik helvası tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan irmik helvası tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki irmik helvası nasıl yapılır? İşte irmik helvası tarifi ve malzemeleri..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen 23. bölümünde yapılan irmik helvası tarifi merak ediliyor.

İrmik helvası nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Genellikle dondurma ile servis edilen irmik helvası, kokusu ve tadı ile hemen hemen herkesin büyük bir keyifle tükettiği tatlılar arasında yer alıyor.

Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 28 Temmuz MasterChef 2021 irmik helvası tarifi ve malzemeleri...

İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Helva için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı irmik

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin ve yarım su bardağı çam fıstığını içine ekleyip kavurmaya başlayın.

Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın.

Sürekli karıştırıp kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbeti için 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir tencereye alın.

Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar ekleyin.

Kaynamaya başlayan irmiği sürekli olarak karıştırın ve kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin.

Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp ters çevirip çıkarıın. Arzuya göre tarçın ve dondurma ile servis edin. Afiyet olsun..

İRMİK HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

İrmiği çok fazla kavurup yakmamalı ve sürekli karıştırmak gerekmektedir. Eğer helvanın rengi açık olsun istiyorsanız kavurma süresini kısa tutabilirsiniz.

Koyu renkli helva istiyorsanız kavurma süresini biraz daha uzatabilirsiniz. Ancak yakmamaya dikkat etmelisiniz. Helvanızı dondurma ile servis edebilirsiniz.