MasterChef menüsünden: Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan Tayland usulü köri soslu ördek tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki su böreği nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 30. bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, ördek tarifi yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise Tayşan usulü kırmızı körü soslu ördek tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Ördek, Türk mutfağında çok tüketilen bir yemek olmasa da, lezzetli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Peki, Tayland usulü kırmızı köri soslu ördek nasıl yapılır? İşte 5 Ağustos MasterChef 2021 ördek tarifi ve malzemeleri...

TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİ SOSLU ÖRDEK MALZEMELERİ

600 gram kuşbaşı ördek göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

½ su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

¼ demet maydanoz

TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİ SOSLU ÖRDEK NASIL YAPILIR?

2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram ördek göğsünü aktarın.

Renk alıp, suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

Köri sosu hazırlamak için; ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin.

1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar karıştırarak kavurun.

Kavrulan una 2 su bardağı soğuk sütü ekleyin ve unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.

Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın.

Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin.

Hazırladığınız sosu, kavrulan ördeklere ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün.

İncecik kıyılmış bir avuç maydanozu köri soslu ördeğe ilave ettikten sonra bekletmeden sıcak olarak servis edin.