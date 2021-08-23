MasterChef menüsünden: Yöresel mantı tarifleri! Sinop, Kayseri, Boşnak, Bodrum...

Türk mutfağının da vazgeçilmezleri arasında yer alan mantı, bu akşam MasterChef ekranlarında pişiriliyor. Seyirciler, yöresel mantı tariflerini denemek için malzemeleri ve yapılışlarını araştırıyor.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, mantı yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise mantı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Mantı tava nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Mantı, yörelere göre farklı şekillerde yapılıp pişirilse de damakların şenlendiren lezzetlerden olmaya devam ediyor.

Birçok çeşitiyle merak konusu olan mantı leziz mantı tarifleri..

Peki, mantı nasıl yapılır? Mantı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 23 Ağustos MasterChef 2021 mantı tarifi ve malzemeleri...

SİNOP MANTISI TARİFİ

Hamuru için:

2 adet yumurta

2 su bardağı su

Aldığı kadar un

İçi için:

1 adet soğan

400 gram kıyma

1 tatlı kaşığı karabiber

Haşlamak için:

Zeytinyağı

Tuz

Su

Sosu için:

3 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

200 gram tereyağı

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcını hazırlamak için soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın. Çok az zeytinyağı ve tuz eklediğiniz kaynar suda haşlayın.

Sosu için ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin. Yoğurt ile birlikte servis yapın.

BOŞNAK MANTISI TARİFİ

Mantı hamuru için:

2,5 su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşık zeytinyağı

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı iç harcı için:

300 gr orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 tatlı kaşığı nane

Yufka katlarını yağlamak için:

1/2 su bardak ayçiçek yağı

Servisi için:

2 su bardak yoğurt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay kaşık toz kırmızı biber

BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR?

Un, su, tuz ve 1 kaşık sıvı yağ ile kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurulur.

Yumruk büyüklüğünde 5 eşit bezeye ayrılır. Bezelerin her biri tabak büyüklüğünde açılır. Açılan bezelerin üstlerine sıvı yağ sürülüp üst üste konulur.

Araları yağlanan hamurlar yarım saat dinlenmeye alınır. Bu arada iç harcı için iki adet küp doğranmış soğan sıvı yağda rengi dönene kadar kavrulur.

İlk sıcaklığı giden soğanlara kıyması çiğden eklenir. Tuzu ve baharatları konularak yoğrularak birbirine harmanlanır. Dinlenen hamur sofra genişliğinde oklava ile açılır. İri kareler halinde kesilir.

Kıymalı harç konulan her bir hamur parçası bohça şeklinde kapatılır. Kapanan taraf alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

Fırından çıkartılan Boşnak Mantılarının üzerine el ile su serpiştirilip üzerine bez kapatılıp dinlenmeye alınır.

İlk sıcaklığı geçince sarımsaklı yoğurtla üzeri kaplanıncaya değin muamele edilir.

Tereyağında hafifçe kavrulmuş kırmızı toz biber yoğurtlu örtünün üzerine gezdirilip servise alınır.

KAYSERİ MANTISI TARİFİ

Hamuru için

2 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 yumurta

tuz

Sosu için

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

İç Harç Malzemesi

200 gram kıyma

1 adet soğan

1'er çay kaşığı karabiber ve pul biber

1 çay kaşığı tuz

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Kayseri mantısının yapılışına önce hamurundan başlayın. Yoğurma kabı içerisine unu ekleyin ve havuz şeklinde ortasını açarak içerisine yumurta, su, tuz ilave edin. Güzelce yoğurun. Hamurun sert ve pürüzsüz olması gerekiyor. Bu nedenle un ekleyebilirsiniz.

Hamuru 3 parçaya bölün ve beze yapın. Bezelerin üzerini bezle örterek ve 15-20 dakika dinlendirin.

Hamur dinlenirken mantı içini hazırlayın. Yoğurma kabı içerisine kıyma, soğan, karabiber, pul biber, tuz ilave edin ve yoğurun.

Dinlenen bezeleri yufka açın. Yufkaları 1.5 veya 2.0 cm. boyutunda kare olarak kesin.

Her kareye yeterli miktarda iç koyun ve karşılıklı köşelerinden kapatarak ve ortada birleştirin.

Kapattığınız mantıları un yayılmış bir kap içerisine alın. Ardından kaynattığınız tuzlu su içerisine ilave edin ve normal ısı ayarında tencere açık olarak 15 dakika haşlayın. Ardından servis tabaklarına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ilave ederek servis edin.

BODRUM MANTISI TARİFİ

İç harcı için:

150 gram dana kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 adet baklava yufkası

Tuz ve karabiber

Üzeri için:

3 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

4 yaprak fesleğen

Tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

BODRUM MANTISI NASIL YAPILIR?

Bodrum mantısı tarifi için öncelikle kâseye kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber ekleyerek yoğuruyoruz. Serdiğimiz baklava yufkasını kare kare şeklinde kesiyoruz. Kıyma harcını kesmiş olduğumuz yufkanın ortasına yerleştirerek mantı şeklini veriyoruz.

Fırın tepsisini zeytinyağıyla yağlayarak katlamış olduğumuz mantıları tepsiye yerleştiriyoruz. Fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Yoğurda sarımsak, tuz ve incelttiğimiz taze fesleğeni ekleyerek karıştırıyoruz.

Kızdırdığımız tavaya tereyağı, zeytinyağı, pul biber, nane ekleyerek baharatlar köpürene kadar pişiriyoruz.

Tabağın tabanına sarımsaklı yoğurdu yayarak üzerine pişen mantıları ekliyoruz ve son olarak sosumuzu üzerine gezdiriyoruz.