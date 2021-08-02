MasterChef menüsünden: Yozgat'ın meşhur yemeği testi kebabı tarifi..

MasterChef yarışmasında yapılan yemekler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün ekrana gelen final turunda testi kebabı yapıldı. Bunun akabinde, "Testi kebabı nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.

MasterChef yarışmasında yapılan eleme ve üçlü düelloların ardından final turu başladı.

Dün ekrana gelen ve nefes kesen final turunun ilk yemeği testi kebabı oldu.

Yarışmayı izleyen izleyiciler ise testi kebabının tarifini araştırmaya başladı.

İzleyiciler, "Testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabı tarifi" gibi başlıkları araştırmaya başladı. Peki, testi kebabı nasıl yapılır? İşte testi kebabı tarifi..

TESTİ KEBABI TARİFİ MALZEMELER

1 kilogram kuşbaşı et

500 gram domates

500 gram arpacık soğan

20 adet sarımsak

6 adet orta boy yeşilbiber

250 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Testinin ağzını kapatmak için: 1 adet ekmek hamuru

TESTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Kabuğu soyulan domates ve çekirdekleri çıkarılan biberler, kuşbaşı büyüklüğünde doğranmalı. Arpacık soğan ve sarımsakların kabukları ise ayıklandıktan sonra bütün olarak bırakılmalı. Tuz ve karabiber ilave edilen sebzeler, et ile birlikte harmanlanmalı.

Bol su ile yıkayıp, suyu süzülen testinin tabanına tereyağının yarısını konulur. Baharatlarla harmanlanmış etli ve sebzeli karışım, testiye doldurulur. Üst kısmına küçük parçalar halinde kesilen tereyağı eklenir.

Testinin üzerini ekmek hamuruyla kapatarak et ve sebzelerin kendi buharında pişmesini sağlayın. Fırında yaklaşık 90 dakika pişirin. Pişme işleminin ardından boğum yerinden kırdığınız testinin içindeki kebabı, servis tabağına alın.