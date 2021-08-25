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- MasterChef mutfağından: Geleneksel İspanyol tatlısı Crema Catalana tarifi
MasterChef mutfağından: Geleneksel İspanyol tatlısı Crema Catalana tarifi
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 21:36
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, İspanyol tatlısı Crema Catalana yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise Crema Catalana tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Crema Catalana nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
İspanyol mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Crema Catalana veya krem Katalan, uluslararası bir üne sahip.
Görünüş olarak Creme brulee tatlısına benzeyen fakat içerik olan ayrılan Krem Katalan (Crema Catalana), genel olarak ocakta pişirilen ve muhallebi kıvamında olan bir tatlıdır.
Peki, Crema Catalana nasıl yapılır? Crema Catalana tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 25 Ağustos MasterChef 2021 Crema Catalana tarifi ve malzemeleri...
CREMA CATALANA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Tatlı için:
- 2,5 su bardağı süt
- 1 adet çubuk tarçın
- 2 parça limon kabuğu
- 2 parça portakal kabuğu
- 5 adet yumurta sarısı
- ½ su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 tutam tuz
Üzeri için:
- 1 kase toz şeker
KREM KATALAN (CREMA CATALANA) TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Sütü bir tencereye alın ve içerisine çubuk tarçını, parça limon kabuklarını ve parça portakal kabuklarını ekleyerek karıştırın.
- Ocak üzerine alarak bir taşım kaynatın ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında 15 dakika kadar dinlendirin.
- Bu sırada yumurta sarılarını geniş bir kaba alın.
- Yarım su bardağı şekeri üzerine ilave edin ve ardından mısır nişastası ve bir tutam tuz ekleyip pürüzsüz bir sarı rengini alana kadar çırpın.
- Ilımış olan sütü süzerek karışıma azar azar ekleyip karıştırın.
- Ardından tekrar tencereye alarak ocakta, kısık ateşte, sürekli karıştırarak pişirin ve fokurdamaya başlayınca ocaktan alın.
- Önce topaklarından ayırmak için süzün, sonra fırın kaselerine paylaştırın.
- Her bir krem katalanın üstünü streç film karışıma değecek şekilde kaplayın.
- Bir gece boyunca dolapta dinlendirin.
- Ertesi gün her birinin üstündeki streç filmi alın ve üzerlerini şeker ile kaplayın.
- İster fırının üst ızgara kısmında isterseniz de pürmüzle şekerleri yakın.
- Tercihe göre kırmızı meyvelerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun...