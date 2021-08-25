MasterChef mutfağından: Geleneksel İspanyol tatlısı Crema Catalana tarifi

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşamki bölümünde yapılan Crema Catalana tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Crema Catalana nasıl yapılır? İşte krem katalan tarifi ve malzemeleri.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, İspanyol tatlısı Crema Catalana yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise Crema Catalana tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Crema Catalana nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

İspanyol mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Crema Catalana veya krem Katalan, uluslararası bir üne sahip.

Görünüş olarak Creme brulee tatlısına benzeyen fakat içerik olan ayrılan Krem Katalan (Crema Catalana), genel olarak ocakta pişirilen ve muhallebi kıvamında olan bir tatlıdır.

Peki, Crema Catalana nasıl yapılır? Crema Catalana tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 25 Ağustos MasterChef 2021 Crema Catalana tarifi ve malzemeleri...

CREMA CATALANA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Tatlı için:

2,5 su bardağı süt

1 adet çubuk tarçın

2 parça limon kabuğu

2 parça portakal kabuğu

5 adet yumurta sarısı

½ su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tutam tuz

Üzeri için:

1 kase toz şeker

KREM KATALAN (CREMA CATALANA) TARİFİ NASIL YAPILIR?