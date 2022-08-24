MasterChef nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı tarifi ve malzemeler...

MasterChef nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı tarifi ve malzemeler...

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler, yarışmacılardan nevzine tatlısını yapmasını istedi. Peki nevzine nedir, nasıl yapılır?İşte tarifi...

MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi bur sezon da yarışmacıların yaptığı ilginç yemeklerle karşımıza çıktı.

Yarışmada dün akşam yapılan yemekler ise merak edildi.

Şefler, yarışmacılardan nevzine yapmalarını istedi. Peki ama nevzine nedir, nasıl yapılır?

Nevzine tatlısı, tahin, pekmez ve cevizle hazırlanan bir tatlıdır. Genel olarak, Kayseri'de yapılır. Özellikle Ramazan ayında tüketilir.

Nevzine tarifi malzemeler

Şerbeti için; 2,5 su bardağı şeker 2 su bardağı su Yarım su bardağı üzüm pekmez Bir kaç damla limon suyu.

Hamuru için; 125 gram oda ısısında tereyağı 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı tahin 1 yemek kaşığı sirke 1 su bardağı ceviz içi 1 paket kabartma tozu 3 su bardağı un.

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için su ve şeker bir tencereye alınır ve şeker eriyene kadar karıştırılır.

Şekerli su 10 dakika kaynatıldıktan sonra tencerenin içinde limon eklenerek 3 dakika daha kaynatılır.

Ocaktan alınan şerbet dinlendirilir. Daha sonra pekmez ilave edilip karıştırıldıktan sonra soğumaya bırakılır.

Hamuru için tereyağı, süt, sıvı yağ, sirke, tahin ve kıyılmış ceviz derin bir kaba alınarak iyice karıştırılır.

Un ve kabartma tozu yavaş yavaş eklenerek karıştırılıp yumuşak bir hamur elde edilir.

Yağlanan fırın kabına dökülen hamura çatalla çizikler atılır.

Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

Pişen hamur ilk sıcağı çıkana kadar dinlendirilir.

Daha sonra kare şeklinde dilimlenir.

Soğuk şerbet tatlı hamuruna yavaş yavaş dökülür.

1 saat dinlendirilen tatlı, ceviz ve tahinle süslenir. Yanında dondurma ya da kaymak ile servis edilebilir.