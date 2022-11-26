MasterChef topik tarifi! Meşhur Ermeni mezesi topik nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

MasterChef topik tarifi! Meşhur Ermeni mezesi topik nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları

MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Yarışmacılardan meşhur Ermeni mezesi topik yapılması istendi. Topik mezesi tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında bu hafta çekişmeli olarak devam ediyor. Yarışmacılar potaya girmemek için kıyasıya yarışıyor.

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde, dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşecek. Eleme potasına girecek bir isimler belli olacak. Şefler, yarışmacılara topik mezesi yaptıracak.

Topik, vejeteryan köftesi olarak da nitelendirilebiliyor. Nohut bazlı bir hamurdan oluşan, genellikle patates veya unla karıştırılan topik, soğan, fındık ve kuş üzümü dolgusunun etrafını saran, baharatlarla tatlandırılmış bir Ermeni yemeğidir.

MasterChef’in akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar tarafından yapılacak olan topik mezesi, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte topik mezesi tarifi…

Topik malzemeleri

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı dolusu tahin

5 orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Topik yapılışı

Doğranmış soğanları bir tavaya koyup, üzerine de tuz ve şekeri ilave ettikten sonra, soğanların rengi dönene kadar kavurun.

Ardından kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyip, suyla beraber haşlayın. Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını soyup, patatesleri ilave edin. Sonrasında blender’dan geçirip, püre haline getirin.

Üzerine kalan yarım bardak tahini ve tuzu da ilave edin ve kıvamlı bir harç haline getirin. Hazırladığınız harcı 5-6 parçaya ayırıp, streç filmi iki kat yaparak tezgaha serin.

Parçalara ayırdığınız harç hamurunu avucunuzun içine alın, parmaklarınızla açın ve içine soğanlı harçtan koyup streç film yardımıyla bütünleştirerek top şeklini verin. Topiklerin üzerine limon suyu ve tarçın ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!