MasterChef'ler toplanın: Kerevit nedir, nasıl yenir, faydaları nelerdir?

MasterChef ile merak konusu olan kerevit diğer adıyla tatlı su ıstakozu olarak da bilinir. İşte kerevit hakkında tüm bilgiler...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı MasterChef mutfağı, seyircilerin ilgiyle takiğ ettiği programlar arasında yer alıyor.

Birçok farklı bilgiyi de konu edinen MasterChef'in bu akşamki bölümünde "kerevit" merak edildi.

Seyirciler, "kerevit nedir, nasıl yenir, faydaları nelerdir" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Görüntüsü ile bir böceğe benzeyen kerevit hakkında bilgiler arama motorlarında hızlandı. Peki kerevit nedir? Kerevit faydalı mı? Kerevit nasıl tüketilir? Kerevit ıstakoz aynı mı? İşte tüm soruların cevapları haberimizde...

Kerevit nedir

Kerevit, kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan, birçok türü bulunan, biçim olarak ıstakozu andıran, ortalama boyu 12–13 santim olan bir eklembacaklı, tatlı su ıstakozudur.

Kerevit nasıl yenir

Karides ve ıstakoz gibi pişirilebilir. Haşlama, söğüş ve ızgara şeklinde tüketimi uygundur. İyi temizlenmesi tavsiye edilir.

Kerevitin faydaları

Deniz canlıları uygun miktarlarda ve doğru tüketildiği takdirde sağlığa oldukça faydalıdır. Çinko, Omega, B12 gibi vitaminler bakımından oldukça zengin olan kerevit de bunlardan birisidir.

Metabolizmadan göz sağlığına kadar birçok fayda sağlayan kerevit eklem ağrılarına da iyi gelir.

Kalp ve beyin sağlığını olumlu etkilemekle birlikte enerji üretimine de destek sağlar.