MasterChef’te günün yemeği: Tantuni nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte tantuni tarifi!

MasterChef’in bugün ki bölümünde tantuni şöleni yaşanacak. Bunun üzerine izleyiciler “Tantuni nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tantuni tarifi…

MasterChef’in bugün yayınlanacak olan bölümde kaptanlık için yarışacaklar. Yarışmacılar tantuni yemeği ile şeflerin karşısına çıkacak.

Bu akşam esecek tantuni rüzgarlarından sonra, evde tantuni yapmak isteyen vatandaşlar “Tantuni nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?” sorularını sormaya başladı. İşte tantuni tarifi…

Tantuni nedir?

Tantuni, Türk Mutfağı’nın ünlü yemeklerinden, Mersin’e has bir dürüm çeşididir. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Son dönemlerde ise yoğurtlu tantuni büyük ilgi görüyor.

Tantuni nasıl yapılır?

Malzemeler: Sumak, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su, Lavaş, 600 gram dana eti, 1 adet kuru soğan, Yarım demet maydanoz, 2 orta boy domates, Tuz, Kırmızı toz biber

Öncelikle dana etini küçük parçalar halinde doğrayın ve ardından haşlayın. Bu esnada sebzeleri de bir yandan doğrayın.

Domatesleri de doğradıktan sonra kuru soğanı da ince ve uzun şekilde doğrayın, sonrasında malzemeler arasında bulunan maydanozları kıyın.

Maydanozları ve soğanı bir yerde karıştırın ve dilediğiniz kadar sumak ekleyin. Haşlanan etleri de kenara alın ve sonra saca yağ ekleyin. Saca, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edin.

Haşlanan etleri de buraya ekleyin ve bir çay bardağı su da ilave edin. Üzerine dilediğiniz miktarda ve göz kararı olacak şekilde tatlı toz biber, tuz atın ve karıştırın. Lavaşları saca tek tek sıralayın ve yağlayın. Sonrasında yağlı lavaşları kenara alabilirsiniz. Artık domates, soğan, maydanoz ve sumak karışımını içerisine ekleyin.

Bunun üzerine de pişen etleri ekleyin, sıkı şekilde sarın. Dürümler tamamlandıktan sonra yeniden saca koyun ve arkalı önlü olacak şekilde kızartın. İsteğinize göre farklı şekillerde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Tantuni püf noktası nedir?

Pişirme esnasında saca arada eklenen su ya da et suyunun amacı, sacın sıcaklığını kontrol etmek ve tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlar. Önceden dinlendirilmiş et kullanabilir, et suyu yerine aralarda çok az miktarda su ekleyerek de ocağı ateşleyebilirsiniz.