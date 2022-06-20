Matematikçi Yazar Abdül Aziz Gürbüz: “Matematiği sevmenin yöntemleri var!”

“Matematik dersine karşı önyargılı olan öğrenciler, matematik derslerine karşı koşullu bir anlayış geliştirip derste başarısız oldukça öğrenilmiş çaresizliğe maruz kalıyorlar."

Youtube üzerinden verdiği matematik dersleriyle ‘Şifreli Matematik’ olarak tanınan aynı zamanda yazar olarak çalışmalarını sürdüren Matematikçi Yazar Abdül Aziz Gürbüz, “Matematik dersine karşı önyargılı olan öğrenciler, matematik derslerine karşı koşullu bir anlayış geliştirip derste başarısız oldukça öğrenilmiş çaresizliğe maruz kalıyorlar. Bu durumun temel nedeni, dersin sevilmemesi ve sonrasında yaşananlar. Fakat öğrencilerin matematiği daha çok sevmesi için birçok yöntem var.” ifadelerinde bulundu.

Yapılan araştırmalara göre ulusal çapta yapılan milyonlarca öğrencinin girdiği liseye giriş sınavında %20 lik başarı oranı, üniversiteye giriş sınavında %13 lük başarı oranı bulunuyor. Tablo böyle olunca öğrenciler matematiği sevmenin yollarını arıyor. Matematik nasıl sevilir? googlede en çok aratılan sorular arasında yer almaya başladı. Katıldığı seminerde matematik öğretiminde efektif bir çalışmanın önemli olduğunu belirten Abdül Aziz Gürbüz, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Matematik için çocukların kafasında birtakım önyargılar var. Bu önyargıların kırılmaması, matematik öğreniminde de çeşitli zorluklara neden oluyor. Matematik ezberlenecek bir ders değildir. Bu nedenle çocuklara her bir matematik konusunun mantığı öğretilmelidir. Bunun yanı sıra bir çocuğa matematiği öğrenebileceği ve bu konuda kendisini geliştirebileceği telkin edilmelidir. Her zaman ifade edildiği üzere inanmak, başarmanın yarısıdır. Matematik problemleri anlayacağına ve çözeceğine inanan bir çocuk, bir süre sonra bu konuda çalışmalar içerisinde olacaktır.”

“Hatalarınızı Takdir Etmelisiniz”

Dünya genelinde kız öğrencilerin matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisinde olmasına rağmen Türkiye'de durumun tam aksine olduğunu aktaran ve hata yapma konusunda çocukları sıkmamak gerektiğini belirten Abdül Aziz Gürbüz, “Biliyorsunuz hata yapmak oldukça normaldir. Hata yapan çocuk, yaptığı hatadan ders aldığında aslında o hatayı tekrar etmeyecektir. Matematik için geçerli olan bu durum, aslında hayatın kendisi için de geçerlidir. Matematikte hata yapan bir çocuk, hatasını takdir etmeli. Ayrıca bir sonraki aşamada aynı hatayı tekrar yapmayacağına da kendisini inandırmalıdır. Matematik sevgisi kazanma noktasında bu husus bir hayli önemlidir.” şeklinde konuştu.

“Matematiği Anlamaya Çalışmanız Çok Önemli”

Türkiye’deki matematik seferberliği kapsamında yeni eğitim materyallerine yönelik çalışmalarda son aşamaya geldiklerini söyleyen ve matematikte kuralları anlamanın çok önemli olduğunu belirten Abdül Aziz Gürbüz, “Eğer konuyu anlamak yerine ezberlemek gibi bir yola başvurursak, o konudan çıkacak sorularda hep tökezleriz. Çünkü ezberlemek, matematiğin özüne aykırı bir durumdur. Matematiği sevmek isteyen çocukların, yeni aktiviteler yapabileceklerini, bu aktivitelerle matematiğin zor konularını çok daha iyi öğrenebileceklerini söyleyebilirim. Matematik, hayatın ta kendisidir. Bu nedenle çocuklarımıza matematiği sevdirmeliyiz. Bu konuda öğretmenlere çok fazla iş düşüyor. Bir çocuk dersi sevmezse o derse yönelik çalışmalarda bulunmaz. Bu nedenle çocukların matematiği sevmelerini ve önlerine çıkan sorunları çözümleyebilmelerini sağlamalıyız. Matematiği seven bir çocuk, hayatta çok daha özgüvenli olur ve önüne çıkan sorunları gidermeye çalışır. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar, hayatınızın gönlünüzce olmasını diliyorum” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.