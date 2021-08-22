Mavi Dolunay nedir, ne zaman gerçekleşecek? 2021 Mavi Dolunay Türkiye'den izlenebilecek mi?

NASA, nadir görülen doğa oolaylarından biri olan Mavi Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı. Muhteşem doğa olayını kaçırmak istemeyenler, Mavi Dolunay ne zaman görülecek sorusuna yanıt arıyor.

Nadir görülen doğa olayları arasında yer alan Mavi Dolunay için geri sayım başladı.

Astroloji tutkunlarının heyecanla beklediği Mavi Dolunay olayında, her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken 2021 yılında Kova burcu etkisinde olacak.

Burçları ve astrolojik olayları yakından takip edenler ve bu muhteşem doğa olayını kaçırmak istemeyenler, ''Mavi Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki Mavi Dolunay nedir, ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? 2021 Mavi Dolunay Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar...

2021 MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 yılının Ağustos ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Mavi Dolunay gerçekleşeceği tarihi açıkladı.

Açıklamya göre mavi dolunay, 22 Ağustos 2021 tarihinde saat 15:01'de kova burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek. Mavi Dolunay'ın Türkiye'den de izlenebileceği belirtiliyor.

MAVİ AY NEDİR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken dolunay, gökbilimciler tarafından 'mavi ay' olarak tanımlanmıştır.

Aslında Ay'ın rengi değişmemekte ancak toz bulutları nedeniyle ay mavi renkte görülmektedir. Mavi Ay terim olarak 1946 yılında ''Sky& Telescope'' dergisi tarafından kullanılmış ancak tanım tam olarak Mavi Ay'ı karşılamamıştır.

Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.