Mavi halkalı ahtapot nedir, nerede yaşar? Mavi halkalı ahtapot zehirli mi?

Dünyanın en zehirli ahtapotu olduğu bilinen mavi halkalı ahtapot, internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Mavi halkalı ahtapot nerede yaşar, özellikleri nelerdir?

Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan mavi halkalı ahtapot, zehirli olması özelliği ile tanınıyor.

Tehdit edildiğinde sergilediği parlak, yanardöner mavi halkalarla bilinen son derece tehlikeli hale gelir.

Diğer ahtapotlar gibi, mavi halkalı ahtapotun da keseye benzer bir gövdesi ve sekiz dokunacı vardır. Normalde mavi halkalı bir ahtapot taba rengindedir ve çevresiyle uyum sağlar.

Yanardöner mavi halkalar yalnızca hayvan rahatsız edildiğinde veya tehdit edildiğinde görünür. Bu tür ahtapotların 25 halkaya ek olarak gözlerinden mavi bir çizgi de vardır.

Yetişkinlerin boyutu 12 ila 20 cm arasında değişir ve ağırlıkları 10 ila 100 gram arasındadır.

MAVİ HALKALI AHTAPOT NEREDE YAŞAR?

Okyanusun derin sularında yaşarlar. Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu’nda bolca rastlanır.





MAVİ HALKALI AHTAPOT ZEHRİ

Dünya’nın en zehirli hayvanlarındandır,zehri aynı anda 30 insanı ve 10.000 fareyi öldürebilir.

Zehri olan tetrodotoxin siyanürden 10 bin defa daha zehirlidir.Bu zehrin bir panzehri yok ancak ölümden kurtulmak için kalp masajı ve süni tenefüs zehrin etkisini azaltır.

Isırıklar o kadar incelikli ki, bazı kurbanlar bir şeylerin gerçekleştiğinin farkında bile değiller. İğne ve uyuşukluk hissi yaşadıkça dakikalar içinde ortaya çıkar.

Kaslar giderek zayıflar ve kurbanın yutma ve nefes almada sıkıntıları vardır. Kişi görsel rahatsızlıklar, konuşmada zorluk, mide bulantısı ve kusma yaşayabilir. Bazen, sonuçta bilinç kaybı ve ölüme neden olan solunum yetmezliği ve felç oluşabilir.



