Vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, "Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirmeye ve araştırmaya başladı.

Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti için bekleyişi sürüyor.

Vatani görevi yapmak için sabırsızlanan adaylar, Mayıs ayı askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından, Mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu.

Mayıs ayının yaklaşması ve bu duyurunun ardından, "Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Maysı ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden yayınlanacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.