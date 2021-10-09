MEB 5872 personel alım ilanı 2021: MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 5 bin 872 personel alımı yapılacak. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte MEB 5 bin 872 personel alımı ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı başvuruları ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

MEB bünyesinde, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.

Yapılan açıklama ile birlikte MEB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Açıklama sonrası başvuruda bulunmak isteyen adaylar, MEB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 MEB 5872 personel alımı ile ilgili detaylar...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

MEB personel alımı başvuru şartları açıklandı ve tarihler belli oldu. MEB 5 bin 872 personel alımı başvuruları, 25 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ve 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Başvuruların, 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekecek. Adayların işlemlerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlamaları gerekecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI