MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihleri ve şartları 2022

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacağını duyurdu. Peki MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, illerin eğitim müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak.

MEBBİS üzerinden yapılacak olan eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları için en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olma şartı aranacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte, MEB müfettiş yardımcılığı sınavı tarihleri ve başvuru şartları...

MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları ne zaman?

Tüm eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve il milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim müfettişleri başkanlıklarında istihdam edilmek üzere ''750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı'' alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru, Resmi Gazete ve MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

Yayınlanan ilana göre adaylar, 160 liralık sınav ücretini ödedikten sonra 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun iki katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınavı kazanan adayların müktesep kadro derecesi atanabilecekleri kadro derecenin üstünde olanlar, belirlenen eğitim müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacak.

MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuru şartları

Başvuruda bulunacak adayların;

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere, başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen bakanlık kadrolarında görev yapıyor olması

2022 yılının ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olması

Öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az 3 yıl bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış olması

Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

SINAV TAKVİMİ

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak yazılı sınav, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da tek oturum hâlinde yapılacak ve sonuçlar 8 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi https://www.meb.gov.tr internet adresinde 10 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında MEB Beşevler Kampüsü'nde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması sınav puanını (atamaya esas puanı) oluşturacak. Atanmaya hak kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.