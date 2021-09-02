MEB personel alımı: Okullara hizmetli, temizlik görevlisi ve güvenlik alımları başladı mı?

MEB personel alımı: Okullara hizmetli, temizlik görevlisi ve güvenlik alımları başladı mı?

Okulların açılmasına sayılı günler kala temizlik ve güvenlik personeli alımları başladı mı merak ediliyor. İŞKUR TYP ilanlarını inceleyenler, "okullara personel alımı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağı duyurulmuştu.

Okulların açılmasına az bir zaman kala İŞKUR Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında işe alınacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İş arayan ve başvuruda bulunmak isteyenler, "okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı?" sorguluyor.

Peki, okullara hizmetli, güvenlik ve temizlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP iş ilanı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte detaylar...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?

TYP kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı geçen yıl yapılmıştı. Bu sene için alım müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, MEB’e bağlı olan pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak adına daha önceden 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağı duyurdu. Ancak başvuru tarihine dair detaylar henüz netleşmedi.

Okullara temizlik görevlisi, hizmetli ve güvenlik personeli alımlarının Eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

TYP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI