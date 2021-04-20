MEB sözleşmeli personel alımı: 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. MEB, KPSS ve sözlü sınav ile sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

MEB sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) emrinde istihdam edilmek üzere, KPSS ve sözlü sınav ile sözleşmeli bilişim personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını, MEB tarafından istenilen belgelerle birlikte 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda mesai saati bitimine kadar yapabilecek.

Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları ne? İşte, 2021 MEB personel alımı ilanı ve başvuru belgeleri hakkında bilgiler...

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru işlemleri, internet üzerinden 26 Nisan'da başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek.

MEB personel başvurusu için adayların KPSS'den en az 70 puan almaları ve ilan edilen kadrolardaki özel şartları taşımaları gerekiyor.

MEB'in resmi sayfasından yapılan duyuruda, Bakanlığa Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, Kıdemli Ağ Altyapı ve Konfigürasyon Uzmanı, Sistem Yöneticisi, Raporlama , Veri Ambarı Uzmanı, Yazılım Önyüz Uzmanı, Ağ Uzmanı pozisyonlarında alım yapılacağı kaydedilmiş, söz konusu alımla ilgili şu ifadelere yer verilmişti:

''Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca;

2019 ve 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 24‐ 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.''

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MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Başvurusu kabul edilen adayların listesi 18 Mayıs'ta yayımlanacak. MEB sözleşmeli personel alımı için 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında sözlü sınav gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonucunda başarı sırasına göre 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımaları.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları.(Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. zorunludur.



BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

MEB sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzunda şu bilgilere yer verildi:

"Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak.

1. Başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)

2. Özgeçmiş

3. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin belge)

4. Yabancı dil puanını gösteren belge

5. Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge

7. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

