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Meclis tatlısı 'Vişneli Tayfır' nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor...

Meclis tatlısı 'Vişneli Tayfır' nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor...

TBMM'de vekillere hizmet veren lokantaya ait adisyonda yer alan "Vişneli Tayfır" merak konusu oldu. Bir tatlı çeşiti olan Vişneli Tayfır nedir, nasıl yapılır araştırılıyor.