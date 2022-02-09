Euro
15.56
0.40%
Dolar
13.59
0.23%
Altın
798.43
0.21%
Borsa
2037
1.48%
Bitcoin
594.290
-1.04%
BTXN Coin
32.69
-3.54%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Meclis tatlısı 'Vişneli Tayfır' nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor...

    TBMM'de vekillere hizmet veren lokantaya ait adisyonda yer alan "Vişneli Tayfır" merak konusu oldu. Bir tatlı çeşiti olan Vişneli Tayfır nedir, nasıl yapılır araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 13:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meclis tatlısı 'Vişneli Tayfır' nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor...

    TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatları gündeme geldi.

    Ortaya çıkan adisyonda göze çarpan "Vişneli Tayfır" tatlısı ise merak edilmeye başlandı.

    Meclis'te vekillerin gözde tatlılarından biri olarak bilinen Vişneli Tayfır nedir ve nasıl yapılır vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Vişneli Tayfır tatlısının Meclis’te en fazlaca tüketilen tatlıların başlangıcında geldiği ve milletvekillerinin konuklarına bu tatlıdan ısmarladıkları öğrenildi.

    Maliyeti oldukça düşük ancak lezzetli olduğu söylenen Vişneli Tayfır tarifi haberimizde...

    VİŞNELİ TAYFIR MALZEMELERİ

    • 1 paket kedi dili bisküvi

    Kreması İçin;

    • 1 litre süt
    • 1 su bardağı şeker
    • 4 yiyecek kaşığı un
    • 3 yiyecek kaşığı mısır nişastası
    • 1 paket vanilya
    • 1 paket toz krem şanti

    Jölesi İçin;

    • 1, 5 su bardağı vişne suyu
    • 1, 5 su bardağı su
    • 5 kaşık şeker
    • 2 kaşık mısır nişastası
    • 1 paket vanilya

    Meclis tatlısı Vişneli Tayfır nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor... #1

    VİŞNELİ TAYFIR TATLISI TARİFİ

    • Krema için vanilya hariç sayılan malzemeler karıştırılıp pişirilir.

    • Piştikten sonra vanilya ilave edilir soğumaya bırakılır.

    • Soğuyan kremaya toz krem şanti eklenerek 5 dakika kadar çırpılır.

    • Borcama kedi dili dizilir üzeri şekerli sütle ıslatılır krema üzerine dökülür.

    • Kremadan sonra istenilen meyveler dizilir. ( ben muz kivi ve vişne kullandım)

    • Daha sonra jölesi için saydığımız malzemeler karıştırılarak pişirilir.

    • Üzerine dökülür soğumaya bırakılır.

    • 1 gece buzdolabında dinlendirilir. Üzeri hindistan cevizi ile süslenir.

    Meclis tatlısı Vişneli Tayfır nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor... #2

     


    Görüş Bildir