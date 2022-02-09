- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Meclis tatlısı 'Vişneli Tayfır' nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor...
Meclis tatlısı 'Vişneli Tayfır' nedir, nasıl yapılır? Milletvekilleri çok seviyor...
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 13:58
- Güncelleme : 09.02.2022 - 13:59
TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatları gündeme geldi.
Ortaya çıkan adisyonda göze çarpan "Vişneli Tayfır" tatlısı ise merak edilmeye başlandı.
Meclis'te vekillerin gözde tatlılarından biri olarak bilinen Vişneli Tayfır nedir ve nasıl yapılır vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Vişneli Tayfır tatlısının Meclis’te en fazlaca tüketilen tatlıların başlangıcında geldiği ve milletvekillerinin konuklarına bu tatlıdan ısmarladıkları öğrenildi.
Maliyeti oldukça düşük ancak lezzetli olduğu söylenen Vişneli Tayfır tarifi haberimizde...
VİŞNELİ TAYFIR MALZEMELERİ
- 1 paket kedi dili bisküvi
Kreması İçin;
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 4 yiyecek kaşığı un
- 3 yiyecek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 paket toz krem şanti
Jölesi İçin;
- 1, 5 su bardağı vişne suyu
- 1, 5 su bardağı su
- 5 kaşık şeker
- 2 kaşık mısır nişastası
- 1 paket vanilya
VİŞNELİ TAYFIR TATLISI TARİFİ
-
Krema için vanilya hariç sayılan malzemeler karıştırılıp pişirilir.
-
Piştikten sonra vanilya ilave edilir soğumaya bırakılır.
-
Soğuyan kremaya toz krem şanti eklenerek 5 dakika kadar çırpılır.
-
Borcama kedi dili dizilir üzeri şekerli sütle ıslatılır krema üzerine dökülür.
-
Kremadan sonra istenilen meyveler dizilir. ( ben muz kivi ve vişne kullandım)
-
Daha sonra jölesi için saydığımız malzemeler karıştırılarak pişirilir.
-
Üzerine dökülür soğumaya bırakılır.
-
1 gece buzdolabında dinlendirilir. Üzeri hindistan cevizi ile süslenir.