Meclis'e 300 personel alınacak! İşte başvuru şartları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 300 personel alımı yapılacağı açıklandı.Peki başvuru şartları nelerdir?

TBMM'ye 300 personel alımı yapılacağı duyuruldu.Farklı alanlarda çalışacak toplam 300 personel alımı için başvurular 6 Temmuz (bugün) itibariyle başladı.Başvurular 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Edinilen bilgiye göre Meclis İdari Teşkilatı kadrolarına alınacak 300 personelin dağılımı belli oldu.Buna göre TBMM'ye 61 memur, 4 rehber, 3 kameraman, 3 muhabir, 3 montajcı, 3 fotoğrafçı, 4 alt yazıcı, 3 mühendis, 7 tekniker, 24 teknisyen, 2 usta, 25 aşçı, 50 garson, 20 çayocakçı ve garson, 28 bulaşıkçı, 60 hizmetli alımı yapılacak.

Yazılı sınavda 2020-2021 KPSS puanı baz alınacak.KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlanarak açıklanan kadronun 3 katı aday sözlü sınava çağırılacak.

Başvuru yapacak adayların Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması gerekmektedir.

Ayrıca adayların 2020-2021 KPSS sınavından en az 60 puan almış olması gerekmektedir.