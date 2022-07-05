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    Meclis'e 300 personel alınacak! İşte başvuru şartları

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 300 personel alımı yapılacağı açıklandı.Peki başvuru şartları nelerdir?
    • 05.07.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 14:09
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    Meclis'e 300 personel alınacak! İşte başvuru şartları

    TBMM'ye 300 personel alımı yapılacağı duyuruldu.Farklı alanlarda çalışacak toplam 300 personel alımı için başvurular 6 Temmuz (bugün) itibariyle başladı.Başvurular 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

    Edinilen bilgiye göre Meclis İdari Teşkilatı kadrolarına alınacak 300 personelin dağılımı belli oldu.Buna göre TBMM'ye 61 memur, 4 rehber, 3 kameraman, 3 muhabir, 3 montajcı, 3 fotoğrafçı, 4 alt yazıcı, 3 mühendis, 7 tekniker, 24 teknisyen, 2 usta, 25 aşçı, 50 garson, 20 çayocakçı ve garson, 28 bulaşıkçı, 60 hizmetli alımı yapılacak.

    Meclis e 300 personel alınacak! İşte başvuru şartları #1

    Yazılı sınavda 2020-2021 KPSS puanı baz alınacak.KPSS'den en yüksek puanı alan adaydan başlanarak açıklanan kadronun 3 katı aday sözlü sınava çağırılacak.

    Başvuru yapacak adayların Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması gerekmektedir.

    Ayrıca adayların 2020-2021 KPSS sınavından en az 60 puan almış olması gerekmektedir.


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