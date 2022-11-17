Masum Vanlıoğlu, Medine Tren İstasyonu'nda Abdulhamit Han'ın büyük katkısı ile yaptırdığı Hicaz Demiryolu'nun hikayesini anlattı.

Osmanlı döneminin en büyük eserlerinden biri de Hicaz Demiryolu.

Hacıların 3-4 aylık hac yolculuğunu daha hızlı ve daha güvenli şekilde tamamlamaları için dönemin padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 1900-1908 yılları arasında yaptırılan bu hattın bir ucu da Şam'dan İstanbul Haydarpaşa'ya kadar uzanıyor.

Bu değerli ve tarihi yapının özelliklerini yerinde inceleyen yayıncı Adem Metan, Masum Vanlıoğlu ile birlikte Medine Tren İstasyonu'na gitti.

Medine Tren İstasyonun'da Hicaz Demiryolu'nun hikayesi VİDEO

Hikayesini Medine Tren İstasyonu'nda anlattı

Vanlıoğlu, burada tarihi demiryonunun yapım aşamasını, özelliklerini ve önemini ayrıntıları ile anlattı.

Vanlıoğlu, demiryolunun Abdulhamit Han tarafından Alman İmparatoru 2. Wilhelm ile anlaşarak çok kısa bir sürede tamamladığını, projenin tamamlanması için kendi servetinden milyonlarca altın bağışladığını ve İslam aleminden de yardımlar topladığını belirtiyor.

Vanlıoğlu'nun, tamamlanan demiryolu ile birlikte hac yolculuğunun 3-4 aydan 3-4 güne düştüğünü söylediği o anları Metan, Twitter hesabından paylaştı.

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