Mehmet Bilâl’in yeni romanı “Merhum Nasıl Bilirdi?” Karakarga Yayınları’ndan çıktı

Karakarga Yayınları'ndan yeni kitap: Merhum Nasıl Bilirdi?

Konusu: Doğan Ekinci öldü. Herkes gibi sakince gömülüp bu dünyadan ayrılmayı beklerdi ama hiç de öyle olmadı. Şimdi bir cenaze töreninde gördüğü yüzlerin kendisini son yolculuğuna uğurlamak için orada olduğunu biliyor ve geçmişin anıları bir bir zihnine doluyor. Yıllarca garsonluk yaptığı kafenin müdavimleri, bazıları "dostu" da olan mahalle sakinleri onun son anlarına yaraları, neşeleri, hayal kırıklıkları ve umutlarıyla konuk olurken anlattıkları okuru da hayata ve ölüme dair derin bir muhasebeye davet ediyor.

Karakarga Yayınları'ndan yeni kitap: Merhum Nasıl Bilirdi?

Yaşadığınız hayat mı sizi daha çok düşündürüyor yoksa hepimizi bekleyen ölüm mü? Siz de bir kenara 'kefen parası' ayıranlardan mısınız yoksa benden sonra tufan diyenlerden mi? Cenazenizin geleneklere uygun olarak yapılmasını isteyip istemediğiniz konusunda bir karara vardınız mı? Peki, arkanızdan 'iyi bilirdik' diyecek kişilerin samimiyetine inanıyor musunuz? Öldükten sonra neler olacağına dair fikirleriniz var mı?

Ölüm üzerine düşünmeye başlayınca soruların ardı arkası kesilmiyor değil mi? Bir de şöyle düşünün; öldünüz ve kendi cenazenizi izliyorsunuz, ne yapardınız? 'Merhum Nasıl Bilirdi?'de kahramanımız Doğan Ekinci işte tam da bu olayla yüzleşiyor! Fakat bu yalnızca kendi yüzleşmesi olarak kalmıyor, bizleri de yaşam ve ölüm üzerine derin bir sorgulamaya götürüyor. Kitap boyunca bir cenaze töreninde görüp görebileceğimiz birbirinden çok farklı insanların hayatlarına tanık olurken zaman zaman da kendi iç dünyamızdaki soru işaretleri üzerine derin düşüncelere dalıyoruz.

Mehmet Bilâl'in yazdığı 'Merhum Nasıl Bilirdi?' Karakarga Yayınları'ndan çıktı.

MEHMET BİLÂL KİMDİR?

15 Mayıs 1962’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Stuttgart Üniversitesi’nde Germanistik ve Politika dersleri aldı. 1980’li yıllardan itibaren ilk öykülerini yayınlamaya başladı. Çeşitli dergilerde muhabirlik ve sayfa sekreterliği yaptı, reklam yazarı olarak çalıştı. 2001 yılından itibaren serbest yazar olarak çalışmaya başladı. Dizi senaryosu yazıyor, şarkı sözü yazıyor, çeşitli basın yayın organları ve internet ortamlarında sinema, müzik ve edebiyat üzerine yazılar yazıyor. İlk romanı Üçüncü Tekil Şahıs 2003 yılında Tavanarası Yayıncılık, ikinci romanı Adresinde Bulunamadı 2005’te, Üvey adlı öykü kitabı 2010’da Everest Yayınları tarafından yayımlandı. Türk pop müziği üzerine yazdığı yazılardan oluşan Türk Hafif Yazıları adlı deneme kitabı 2007’de sitesinde yayımlandı. Üvey adlı öyküsü 2008 yılında Step-son adıyla Akashic Books’un “Istanbul Noir” ve Oxygen Books’un “city-pick Istanbul” seçkilerinde, Bağımlı adlı öyküsü “Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle Kadınlar Arasında” kitabında, Form adlı öyküsü Ayşe Akaltun’un Erkekler adlı kitabında yer aldı. Osmanlı’da Bir Vampir Béla ve Osmanlı’da Bir Vampir Günah romanları 2018’de okurun karşısına çıktı. Yazdığı ilk tiyatro oyunu "Bahane" Aralık 2019'da seyirciyle buluştu…