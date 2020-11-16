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Mehmet Emin Aksoy hayatını kaybetti
TOKİ Hukuk Müşaviri Mehmet Emin Aksoy'un 42 yaşında yaşamını yitirmesi ailesine büyük acı yaşattı.
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 14:30
TOKİ Hukuk Müşaviri Mehmet Emin Aksoy, hayatını kaybetti.
Hukuk camiasının sevilen isimlerinden olan Aksoy, gayrimenkul hukuk alanında önemli çalışmalar yapıyordu.
Aksoy'un 42 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesine ve sevenlerine büyük acı yaşattı.
Aksoy'un cenazesi, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nde defnedildi.