Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ciğer pişirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Edirne'nin ünlü lezzeti tava ciğerini pişirip, tadına baktı.

'Rotahane Projesi' Türkiye’nin doğusunu batısına, batısını doğusuna tanıtmak ve iç turizmi canlandırarak, şehirleri kalkındırmak amacıyla, 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' temasıyla hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, proje kapsamında Edirne'ye geldi.

EKİBİN DURAĞI CİĞERCİ DÜKKANI OLDU

Kurucuları arasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un da katıldığı programa Edirneli klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı, sanatçılar Suzan Kardeş ve Açelya Akkoyun da katıldı.

Gelen ekibi, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp karşıladı.

Tarihi ve kültürel yerleri gezen ekibin bir durağı da şehrin meşhur lezzeti ciğerci dükkanı oldu.





PERVİN ERSOY CİĞER PİŞİRDİ

Vali Canalp tarafından ağırlanan ekip, ciğer pişirilmesini inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ise tavanın başına geçerek ciğer pişirdi.

Heyet daha sonra, tava ciğer türküsü ve Rumeli ezgileri eşliğinde pişirdikleri ciğerin tadına baktı.



