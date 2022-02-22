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    Mehmetçik'ten Şırnaklı öğrencilere hediye

    Uludere ilçesindeki köy okullarını tek tek gezen askerlerimiz, çocukların yüzlerini güldürüyor.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 13:10
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    Mehmetçik'ten Şırnaklı öğrencilere hediye

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde görevli jandarma, Hilal-Şeyhan ilkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

    Vefalı Türk askeri, köy okulunun tüm sınıflarını gezip çocuklara kırtasiye malzemesi, çikolata ve top hediye etti.

    Merkez komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, öğrencilere ne olmak istediklerini ve hayallerini sorarak sohbet etti.

    HER AY BİR OKUL ZİYARET EDİLİYOR

    İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Binbaşı Alper Yılmaz’a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

    "Jandarma trafik tim komutanlığımızdaki arkadaşlar, okuldaki tüm sınıfları dolaşarak öğrenci sayısı kadar çocuklara kırtasiye malzemesi başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdiler. Jandarma ekiplerimizin yaptığı çalışma sadece okulla sınırlı değil, hemen hemen her ay ilçe jandarma komutanlığımız askerlerle birlikte köy okullarımızda böyle güzel faaliyet gerçekleştiriyorlar. İlçe genelinde toplamda 47 okulumuz mevcut, her ay böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz."

    Mehmetçik ten Şırnaklı öğrencilere hediye #1

    Mehmetçik ten Şırnaklı öğrencilere hediye #2

    Mehmetçik ten Şırnaklı öğrencilere hediye #3


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