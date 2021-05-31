Mekanlar yarın açılacak mı? Kafe ve restoranların gözü Kabine'de...

Mekanlar yarın açılacak mı? Kafe ve restoranların gözü Kabine'de...

Kademeli normalleşmede gel-al ve paket servis hizmeti veren işletmeler, müşterilerine kavuşmak için gün sayıyor. Peki kafeler ve restoranlar yarın açılacak mı? Gözler Kabine'de...

Türkiye, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni normalleşme kararlarını bekliyor.

Kabine Kurulu toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılacak kararlar ile birlikte normalleşme haritası belli olacak.

İşletme sahipleri, kafeler ve restoranlar ise müşterilerine hizmet vereceği günü bekliyor. Yalnızca gel-al ve paket servis hizmeti veren işletmeler yarın açılacak mı sorusu gündemde yer alıyor.

Kafeler ne zaman açılacak? Yarın kafe ve restoranlar açık mı? Kafeye gitmek serbest mi? gibi sorular araştırılıyor. Peki kafelerin son durumu nedir, açılacak mı? İşte ayrıntılar...

YARIN KAFELER AÇILACAK MI?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme takvimini açıklaması bekleniyor. Takvim açıklandıktan sonra normalleşme kurallarının 1 Haziran’dan itibaren uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Salgının seyri ve vaka sayılarındaki azalma doğrultusunda sosyal hayattaki tedbirlerin azaltılması, bu kapsamda işletmelerin belirlenen kapasitelerle açılması planlanıyor.

Kafe ve restoranların, bahçe ve teraslar gibi açık alanlarda olmak üzere yüzde 50 kapasite ile hizmet vereceği öngörülüyor.

Kesin detaylar Kabine toplantısının ardından belli olacak.