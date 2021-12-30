Mekke ne zaman, hangi tarihte fethedildi? 1392 yıl geçti...

2022 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1392 yıl geçmiş olacak. Peki Mekke ne zaman, hangi tarihte fethedildi? İşte Mekke'nin fethi hakkında merak edilenler...

Yeni yıla girerken merak edilen konulardan biri de müslüman alemi için büyük önem taşıyan Mekke'nin fethi oldu.

4 Ocak 630’da Peygamberimizin ordusu, 4 kola birden ayrılarak, Mekke’yi kuşatma altına aldı.

Fetih Suresi'nin okunarak Mekke'ye girilmesiyle 630'da kazanılan fetihle, şehirde barış ve huzur hakim kılınmıştı. Ülkemizde de her yıl Mekke'nin Fethi kutlanıyor.

Peki Mekke’nin fethi ne zaman? Mekke ne zaman fethedildi? Mekke’nin fethi 31 Aralık mı, 1 Ocak mı? İşte detaylar…

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?

Mekke’nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görmeye başlıyor.

Ülkemizde son yıllarda Mekke’nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak’ta kutlanmaya başlandı.

2022 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1392 yıl geçmiş olacak. Fetih 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşmiştir.

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ?

Hazreti Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630)[6] 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:



"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."



Hazreti Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.



Hazreti Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.



Fetihten hemen sonra Hazreti Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:



"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)



