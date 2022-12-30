Mekke'nin fethi ne zaman? Hicri ve Miladi takvime göre Mekke'nin fethi hangi tarihte gerçekleşti?

Mekke'nin fethi ne zaman? Hicri ve Miladi takvime göre Mekke'nin fethi hangi tarihte gerçekleşti?

Yeni yıla kısa bir zaman kala vatandaşlar, Mekke'nin fethini araştırmaya başlıyor. Peki Hicri ve Miladi takvime göre Mekke'nin fethi ne zaman?

Müslüman alemi için önemli savaşlardan biri olan, Mekke’nin Fethi her yılın sonuna doğru vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Hz. Muhammed (s.a.v.) öncülüğünde Müslümanlar, Mekke’yi Kureyşlilerin ellerinden aldı. Böylece Müslüman alemi ve dünya yepyeni bir döneme girdi.

Mekke’nin Fethi, Müslümanlar ve Kureyş kabilesi arasında süren 8 yıllık savaşı bitirdi. Ayrıca Arap Yarımadası’nda İslam’ın daha hızlı yayılmasını sağladı.

İslam tarihinde Hicri takvime göre baz alınan olaylar, günümüzde Miladi takvime göre kabul ediliyor. Bu durum kafa karışıklığına sebep oluyor.

2022 yılının bitimine kısa bir zaman kala Müslüman vatandaşlar, Mekke’nin Fethi’nin ne zaman gerçekleştiğini araştırıyor. İşte merak edilen tarih…

Mekke’nin Fethi ne zaman?

Mekke’nin Fethi, Hicret’in 8. yılında, Ramazan ayının 13. gününde gerçekleşmiştir. Miladi takvime göre 11 Ocak olarak bilinen Mekke’nin Fethi için 31 Aralık’tan itibaren kutlamalar başlıyor. Miladi takvime göre 11 Ocak 630’da Müslümanlar, Kureyşlilerin elindeki Mekke’yi fethetmiştir.

Mekke'nin fethi nasıl gerçekleşti?

Mekke'nin fethi, Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin Hudeybiye Antlaşması'na aykırı hareket ederek Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla başladı. Bunun üzerine Kureyşlilere haber gönderen Hz. Muhammed (s.a.v.), saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sona erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sonlanacağını duyurdu.

Hz. Muhammed komutasındaki ordu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlandı. Çatışmalarda Mekkelilerden 6 kişi öldü, Müslümanlardan ise 2 ya da 3 kişi şehit oldu.

Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin Hudeybiye Antlaşması ile sağlandı. Bu antlaşma ile İslamiyet diğer kabile, topluluk ile devletlere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul edildi.

Ardından şehir ekonomisi geliştirildi ve ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılık ortadan kaldırıldı. İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru sağladı.