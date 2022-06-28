Petrol
112.99
1.81%
Euro
17.6159
0.51%
Dolar
16.6514
0.76%
Altın
975.29
0.66%
Borsa
2548
0.75%
Bitcoin
352.162
-1.90%
BTXN Coin
7.03
-1.67%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Meksikalı pilot İslam'ı seçti

    Sevdiği kadın ile evlenebilmek için İslam dinini öğrenen Meksikalı pilot, kendi isteğiyle Müslüman oldu.
    • 28.06.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksikalı pilot İslam'ı seçti

    Kuveyt'te tanışan Hugo Gutiérrez ve Rwan El Bakry evlenmeye karar verdi.

    Çift, Rwan El Bakry'in ailesinin Kocaeli'de yaşaması üzerine İzmit'e geldi.

    Müslüman oldu

    Sevdiği kadınla hayatını birleştirmek isteyen Gutiérrez, önce örf, adet ve gelenekleri sonra İslam dinini öğrendi.

    İzmit Müftülüğü’ne giden Gutiérrez, müftü Mehmet Reşat Şavlı eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdi.

    Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez, şahitler huzurunda Müslüman oldu.

    Kur'an-ı Kerim hediye etti

    Müftü Şavlı tarafından, Hugo Gutiérrez’e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

    Şavlı, “Müslüman olduğu için kardeşimiz oldu ve sarılacağız.” diyerek, Hugo Gutiérrez’e sarıldı.

    Meksikalı pilot İslam'ı seçti ViDEO

    Meksikalı pilot İslam ı seçti #1

    “Eşim benimle evlenebilmek için Müslüman oldu”

    Ailesi için eşinin Müslüman olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Rwan El Bakry, “Biz eşimle Kuveyt’te tanıştık. Eşim benimle evlenebilmek için Müslüman oldu ve nikahımız kıyıldı. Resmi nikahımız 3 hafta sonra Meksika'da olacak.” dedi.

    Meksikalı pilot İslam ı seçti #2

    Meksikalı pilot İslam ı seçti #3

    Meksikalı pilot İslam ı seçti #4

    Meksikalı pilot İslam ı seçti #5

    Meksikalı pilot İslam ı seçti #6


    İlginizi Çekebilir

    Öykü mü, Ezgi mi? Karayel kardeşlerin benzerliği kararsız bıraktı!
    Medya

    Öykü mü, Ezgi mi? Karayel kardeşlerin benzerliği kararsız bıraktı!

    Mersin'de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu
    İç Haber

    Mersin'de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir