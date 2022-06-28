Meksikalı pilot İslam'ı seçti

Sevdiği kadın ile evlenebilmek için İslam dinini öğrenen Meksikalı pilot, kendi isteğiyle Müslüman oldu.

Kuveyt'te tanışan Hugo Gutiérrez ve Rwan El Bakry evlenmeye karar verdi.

Çift, Rwan El Bakry'in ailesinin Kocaeli'de yaşaması üzerine İzmit'e geldi.

Müslüman oldu

Sevdiği kadınla hayatını birleştirmek isteyen Gutiérrez, önce örf, adet ve gelenekleri sonra İslam dinini öğrendi.

İzmit Müftülüğü’ne giden Gutiérrez, müftü Mehmet Reşat Şavlı eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdi.

Meksikalı pilot Hugo Gutiérrez, şahitler huzurunda Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim hediye etti

Müftü Şavlı tarafından, Hugo Gutiérrez’e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Şavlı, “Müslüman olduğu için kardeşimiz oldu ve sarılacağız.” diyerek, Hugo Gutiérrez’e sarıldı.

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“Eşim benimle evlenebilmek için Müslüman oldu”

Ailesi için eşinin Müslüman olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Rwan El Bakry, “Biz eşimle Kuveyt’te tanıştık. Eşim benimle evlenebilmek için Müslüman oldu ve nikahımız kıyıldı. Resmi nikahımız 3 hafta sonra Meksika'da olacak.” dedi.