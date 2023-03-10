Meksika'nın arama köpeği Proteo'nun ismi Kuşadası'nda yaşatılacak Adıyaman'da enkaz altında arama yaparken üstüne duvar düşmesi sonucu ölen kahraman köpek Proteo'nun ismi, Kuşadası'nda hayvan mezarlığına verilecek.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra yardım faaliyetleri için Meksika'dan Türkiye'ye gelen 150 kişilik ekipte yer alan arama kurtarma köpeği Proteo’nun ismi, Kuşadası’nda ölümsüzleşecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılında Yeniköy yolu üzerinde 700 metrekarelik alan üzerinde Can Dostlar Defin Alanı adıyla açılan hayvan mezarlığı, bundan böyle kahraman köpek Proteo’nun adını taşıyacak.

Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısında ele alınan isim değişikliği, İmar Komisyonu'nun konuyu kararlaştırmasının ardından gerçekleşecek.

Enkaz altında 3 kişiyi bulmuştu

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpeklerden olan ve hassas burnuyla 3 kişinin enkazdan canlı olarak çıkarılmasına yardımcı olan Proteo isimli köpek, 12 Şubat’ta Adıyaman’da hayatını kaybetmişti.

2015’te Guatemala’da yaşanan toprak kayması, 2016’da Ekvador ve 2021’de Haiti’de gerçekleşen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Proteo, Mexico City’deki bir askeri polis tugayının üyesiydi.