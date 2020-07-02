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    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu

    Erciş'te kaybolan minik Melek'ten acı haber geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.07.2020 - 17:03
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    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #1

    Van'da 2 yaşındaki Melek Memiş, su kanalının kıyısında oynarken kayboldu.

    Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Yücel Memiş, kızı Melek'ten haber alamayınca polise haber verdi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Erciş ilçesinde arama ekipleri, minik Melek'i bulabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden harekete geçti.

    Ekipler, Melek Memiş'in cansız bedenini, köyden 5 kilometre uzaktaki Erşat Çayı'nda buldu.

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #2

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #3

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #4

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #5

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #6

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #7

    Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu #8

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