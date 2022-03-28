Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda sporseverler sezonu açtı.

Kar sularının erimesi ve havaların ısınmasıyla, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Dokuzdeğirmen mevkisinde Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi.

Doğa içinde debisi yüksek suda botlarıyla ilerleyen adrenalin tutkunları,13 kilometrelik parkurda hep birlikte heyecanlı anlar yaşadı.

Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı - FOTO GALERİ

Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı - VİDEO

"YENİ SEZON BİZİ BİLE HEYECANLANDIRDI"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaşmasıyla rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun raftingseverlere ve işletmecilere hayırlı olmasını dileyen Tepe, "Yıllardır yapmamıza rağmen çok farklı heyecan içindeyiz. İki sene pandemi süreci ve bu sırada yaşadığımız sel gibi sorunların ardından yeni sezona kavuşmak bizi bile heyecanlandırdı." dedi.

"SENEYE 250 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİMİZ VAR"

Tepe, yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, "11 büyükşehre yakınız. Konumumuz itibarıyla yabancı turist açısından da büyük beklenti içerisindeyiz. Pandemiden önce 150 bin ziyaretçi yakalamıştık, bu sene de beklentimiz o yönde inşallah. Seneye de 250 bin ziyaretçi hedefimiz var." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN PARKURU

Melen Çayı'ndaki parkurun 13 kilometreyle Türkiye'nin en uzun parkuru olduğunu aktaran Tepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen ziyaretçilerimiz var. Bursa'dan, İzmir'den gelenler var. O bölgede Muğla veya Antalya olmasına rağmen ziyaretçilerimiz Melen Çayı'na geliyorlar. Bizi farklı kılan bir sebep de kar sularının erimesinin ardından nehrimizde oldukça yüksek debi ve rapid var. Rapid dediğimiz olay ise dalgaların olduğu alanlar. Diğer yandan İstanbul, Yalova, Zonguldak gibi illerden gelenler de var."





ÇİLİMLİ KAYMAKAMI: "İLK DENEYİMİM"

Kardeşleriyle rafting yapmaya gelen Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş da "İlk deneyimimiz olacak, çok heyecanlıyım, sezon açılışında burada olduğumuz için mutluyum." dedi.

İSTANBUL'A EN YAKIN RAFTİNG BÖLGESİ

Melen Çayı'nın İstanbul'a en yakın rafting bölgesi olduğunu vurgulayan Bayguş, "Rafting ve macera sporlarıyla ilgilenen vatandaşlar bu bölgenin farkındalar. Pandemi de biraz etkiledi sanırım ama bu sezondan itibaren raftinge büyük talep olacağını düşünüyorum. Raftingseverleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.