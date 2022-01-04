Memur aile yardımı ne kadar oldu? Çalışmayan eş, 6 yaş üstü ve altı çocuk için aile yardımı 2022

Memur aile yardımı ne kadar oldu? Çalışmayan eş, 6 yaş üstü ve altı çocuk için aile yardımı 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından aile yardımı hakkında bilgi verdi. Peki memur aile yardımı ne kadar oldu? 2022 Çalışmayan eş, 6 yaş üstü ve altı çocuk için aile yardımı detayları…

Memura eş yardımı olarak da bilinen aile yardımı tutarı, maaşlara yapılan zamlarla birlikte yeniden hesaplandı.

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile yardımı hakkındaki gelişmeleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada çalışan ve çalışmayan eş, 6 yaşından küçük ve büyük çocuklar için ayrı ayrı uygulanacak olan aile desteği ücretlerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının akabinde milyonlarca çalışan, ''Memura aile yardımı nedir, 2022 aile yardımı ne kadar oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte 2022 çalışan ve çalışmayan eş için, 6 yaşından küçük ve büyük çocuk için aile yardımı ücretleri…

AİLE YARDIMI NEDİR?

Aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri şu şekildedir;

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

2022 AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

Konuyla ilgili gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur."

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

GÜNCEL AİLE YARDIMI ÜCRETLERİ