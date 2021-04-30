Memur maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Memurların gündeminde yer alan 'Memur maaşları ne zaman ödenecek, bayramdan önce mi?' sorusuna yanıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, memur maaşları ne zaman ödenecek?

Memur maaşı ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor.

Memurlar, Ramazan Bayramı'na kısa süre kala memur maaşlarının yatacağı tarih hakkında bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor. Maaşların bayram öncesi yatıp yapmayacağı merak ediliyor.

Milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maşları ne zaman ödenecek? sorusuna da yanıt verdi.

Peki, Memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memurun merakla beklediği 'Memur maaşları ne zaman yatacak?' sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' dedi. Ayrıca, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihinde ödenecek.

2021 MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda yapılan zamların ardından memur maaşları de belirlenmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 lira, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 lira oldu.