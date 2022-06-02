Menajer Alper Ajda birçok ünlü isimle çalışıyor

Her ünlü isim, tanınmış kişi, şarkıcı, sanatçı ve futbolcular bile çok iyi bir menajerle birlikte çalışmak istiyor. Durum böyle olunca da bu işte başarılı isimler kendilerini bir adım öne atıyor.

Menajerlik ve organizatörlük günümüzde çok değerli bir meslek haline geldi.

Alper Ajda, menajerlik işlerine Amsterdam’da başladı. Kendisi Türk olmasına karşın birçok Türk sanatçının Avrupa ayağını yönetiyor. Pop şarkıcılardan, rap yıldızlarına onun için fark eden hiçbir şey yok. İşinde başarılı olduğu için ünlü sanatçılar onu tercih ediyor. Çalıştığı isimler onunla çalışmaktan büyük keyif aldığını belirtiyor. Çalıştığı ünlü isimlere her zaman rahatlık sağlayan bir karakteristik özelliği mevcut. Onun için, büyük organizasyonlar hiçbir zaman zor ve yapması güç etkinlikler olmadı. Aksine o, yaptığı büyük organizasyonlardan her zaman keyif aldı ve daha fazlasını hedefledi. Daha önce ünlü pop sanatçısı Simge, Murat Boz ve ünlü rap sanatçısı Ben Fero, Murda gibi sanatçılarla yurtiçi ve yurtdışı mükemmel turnelere imza atan Alper Ajda’nın sıradaki planları Dubai ve Bodrum’da festivaller düzenlemek.

Alper Ajda’nın birlikte çalıştığı ünlü isimler

41 yaşındaki başarılı menajer günler geçtikçe daha fazla ünlü isimle çalışmaya devam ediyor. Şu anda ünlü pop yıldızı Simge’nin Avrupa ayağındaki menajerliğini yürüten başarılı menajer, aynı zamanda ünlü rapçi Murda’nın da Türkiye ve Avrupa’daki turnelerinden sorumlu kişidir. Çalıştığı isimler bunlarla sınırlı kalmamıştır. Sıla, Murat Boz, Ben Fero gibi isimlerle Avrupa’da başarılı turneler düzenlemiş ve organizasyonlara imza atmıştır. Alper Ajda’nın gelecek günlerde hangi ünlü isimlerle birlikte çalışmaya devam edeceği merak konusu haline gelmiştir.