Merak konusu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos törenindeki o tablo...

Merak konusu oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos törenindeki o tablo...

Beştepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yer alan dev tablo merak konusu oldu. İşte o tablonun anlamı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda sergilenen mavi dev tablo dikkat çekti.

Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı 30 Ağustos törenindeki tablonun anlamı nedir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Tablonun ismi ve kim tarafından yapıldığı merak konusu olurken, hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

Peki Erdoğan'ın törendeki tablosunun anlamı nedir? İşte 30 Ağustos törenindeki tablo hakkında bilgiler...

30 AĞUSTOS KABUL TÖRENİNDEKİ TABLONUN ANLAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan “Mülteci Çocuk” tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.