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- Merasim yasakları: Düğünler nasıl yapılacak? Genelge detayları...
Merasim yasakları: Düğünler nasıl yapılacak? Genelge detayları...
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 15:52
Haziran ayını kapsayan kademeli normalleşme süreci başladı. Nikah törenleri ve düğünlerde uygulanacak kurallar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belli oldu.
Evlilik arifesinde olan çiftler, düğün salonları ve yasaklara dair detayları araştırıyor. Düğün salonları açıldı mı, düğün yapmak serbest mi gibi sorular merak ediliyor.
1 Haziran'da uygulamaya geçmesi beklenen normalleşme kararları düğün yapacaklar tarafından sorgulanıyor. Peki, düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları açıldı mı? Düğünler hangi şartlarda yapılacak? İşte genelgenin detayları..
DÜĞÜN YASAKLARI BİTTİ Mİ?
Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.
DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;
Açık alanlarda;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,
- Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
- Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,
Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
- Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
- Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.
- Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.