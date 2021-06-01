Merasim yasakları: Düğünler nasıl yapılacak? Genelge detayları...

Kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kararların detayları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Genelgede bu hafta sonu düğün ve nikahı olanlar için de açıklamalar yer aldı.

Haziran ayını kapsayan kademeli normalleşme süreci başladı. Nikah törenleri ve düğünlerde uygulanacak kurallar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belli oldu.

Evlilik arifesinde olan çiftler, düğün salonları ve yasaklara dair detayları araştırıyor. Düğün salonları açıldı mı, düğün yapmak serbest mi gibi sorular merak ediliyor.

1 Haziran'da uygulamaya geçmesi beklenen normalleşme kararları düğün yapacaklar tarafından sorgulanıyor. Peki, düğün yasakları kalktı mı? Düğün salonları açıldı mı? Düğünler hangi şartlarda yapılacak? İşte genelgenin detayları..

DÜĞÜN YASAKLARI BİTTİ Mİ?

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;