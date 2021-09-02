Mergim Berisha kimdir? Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha'nın kariyeri

Fenerbahçe, transfer radarında bulunan Mergim Berisha'yı sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi. Peki Mergim Berisha kimdir? İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri

2021-2022 sezonu transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'den bir transfer haberi daha geldi.

Aradığı golcüyü Almanya'da bulan Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı.

23 yaşındaki Mergim Berisha, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Bu noktada, Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyerine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Peki Mergim Berisha kimdir, kaç yaşında, nereli? Mergim Berisha hangi mevkide oynuyor? İşte, Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

MERGIM BERISHA KİMDİR?

11 Mayıs 1998 tarihinde Berchtesgaden'de dünyaya gelen Mergim Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu.

Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de başlayan Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Avusturya Ligi'nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterirken 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.