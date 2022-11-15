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    Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

    Edirne'de Meriç Nehri'nde göçmen olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
    • 15.11.2022 - 19:35
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    Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

    Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan ve Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nden de geçen Meriç Nehri’nin kum ocakları mevkiinde erkek cesedi gören piknikçi vatandaşlar, ihbarda bulundu.

    Ceset, nehirden çıkarıldı

    Olay yerine AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından zodyak botla nehirden çıkarılan ceset, jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Göçmene ait olma ihtimali üzerinde duruluyor

    İHA'nın haberine göre cesedin, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu göçmene ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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