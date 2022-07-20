Meriç Nehri'nde gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Bölge halkıyla birlikte çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Meriç Nehri'nde gün batımında oluşan manzara görenleri adeta büyüledi.

Meriç Nehri güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Edirne'nin hırçınlığıyla ün salan Meriç Nehri, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarası ile görenleri büyüledi.

Osmanlı döneminde padişahlar tarafından da sıkça ziyaret edilen ve gün batımının en güzel gözlendiği nadir nehirler arasında yer alan Meriç Nehri, doğa fotoğrafçılarından da yoğun ilgi görüyor.

Düğün fotoğrafı için de tercih ediliyor

Güneşin batışı sırasında nehire yansıyan kızıllık kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, o anlara şahit olan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektiriyor.

Öte yandan masalsı manzaranın oluştuğu anlar, düğün fotoğrafı için de tercih ediliyor.

"İstanbul'dan geldik"

Dış çekim için İstanbul’dan Edirne’ye geldiklerini belirten Murat Aydın, “Bu eşsiz manzaranın güzelliğinden faydalanabilmek için İstanbul’dan geldik ve çok güzel fotoğraflar çekildi” dedi.

Görkem Özkuru da, “Meriç Nehri ve Meriç Köprüsü kültürümüzün yüzyıllardır parçası. Güneş batımında da çok güzel fotoğraf çıkıyor” diye konuştu.

Tarihi köprüler görsel şölen sunuyor

İHA'nın aktarımına göre; Fotoğrafçı Güray Muhçu, Meriç Nehri’nde gün batımı fotoğrafı için yoğun talep olduğunu ifade etti.

Meriç Nehri’nde gün batımının ardından tarihi Meriç ve Tunca köprülerinde "kırmızı-beyaz" ışıklandırma yapılıyor. Işıklandırılan tarihi köprüler, görsel şölen sunuyor.

Gün batımını izlerken çok mutlu olduklarını söyleyen Muhammet Aras, tarihi köprülerin de ışıklandırılmasıyla ortaya eşsiz bir güzellik çıktığını görünce arkadaşlarıyla köprüyü izlediklerini anlattı.