Merih Demiral kimdir? Atalanta ile anlaştığı iddia edilen Merih Demiral'in biyografisi..

Juventus'un başarılı oyuncusu Merih Demiral'in Atalanta'ya transfer olacağı iddia edildi. Bunun akabinde, milli oyuncunun hayatı ve kariyerindeki başarıları gündeme geldi. Peki, Merih Demiral kimdir?

Milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir süredir İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyiyor.

Sergilediği başarılı futbol ile transfer döneminin gözdesi olan Merih'in, Atalanta'ya transfer olacağı iddia edildi.

Atalanta'da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'nun 50 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Tottenham'a transfer olduğu, Romero'nun yerini Demiral'ın alacağı belirtildi.

Bu gelişmelerin akabinde, Merih Demiral kimdir? sorusu gündeme taşındı. İşte Atalanta ile anlaştığı iddia edilen Merih Demiral'in biyografisi..

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998'de Karamürsel, Kocaeli'nde doğan Merih Demiral, futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başladı. Merih daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı.

11 Eylül 2016 yılınds ilk maçına SC Lusitania karşısında çıkan Merih, ligin ilk yarısında 12 maçta şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicao'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı.

Ancak üç maç sonra, tecrübe kazanması için altyapıya gönderildi. 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek, takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu.

İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi.

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. İlk haftalar forma şansı bulamayan Merih, takımı ilk üç maçı kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi.

17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak, maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı. Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı. 1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih Demiral transferi için ısrarcı olduğu ve milli oyuncuyu takıma kazandırmak için yönetimle görüştüğü öğrenildi.