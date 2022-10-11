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    Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak?

    Kış aylarının yüzünü göstermeye başlaması ile vatandaşlar, "Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.
    • 11.10.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:31
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    Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak?

    Yaz aylarının bitmesinin ardından, ekim ayı ile bilrikte kış iyiden iyiye yüzünü göstermeye başladı.

    Yağmur ve soğuk havanın başladığı şu günlerde vatandaşlar, merkezi sistem kalorifer hakkında araştırmalar yapıyor.

    Bir merkezden elde edilen ısı enerjisinin binalara dağıtılmasını içeren bu sistemin ne zaman devreye gireceği merak ediliyor.

    Çok sık üşüyen ve evde küçük çocukları olanlar, kasım ayına girmeden önce bu sistemin devreye girmesini istiyor.

    Bu nedenle de, "Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak? İşte yanıtı...

    Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak?

    Valilik Çevre İl Müdürlüğü ve Valiliğe bağlı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sıcaklık şartlarına bağlı merkezi sitemi yakma saatlerine kadar karar alınır.

    Merkezi sistem hangi tarihler arası yakılır genel kabul ve alınan kararlar, 15 Kasım – 15 Nisan arasındadır.

    Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanacak? #1

    Hangi saat aralıklarında çalışır?

    Kaloriferlerin hangi saatlerde yakılacağı kararı ise insanların biyolojik uyku saatlerine göre enerji tasarrufuna dayanır.

    Biyolojik uyku saatleri ele alınarak 22:00 – 06:00 arası kaloriferler kapatılabilmektedir.


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